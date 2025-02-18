СМИ: "Заря Немана" могла скрыть часть расходов на выборы

„Грета Шуките?.. Я знаю, что она работала в штабе, была с командой штаба. Но лично я с ней не знаком. Может быть, что молодая. С ней надо было согласовывать дизайн централизованно выпускаемых брошюр“, – сказал он.

„Я несколько раз ходил к Грете на консультацию, но это было по-дружески, потому что она из „Свободы и справедливости“, они с Ремигиюсом были в одной партии (когда они еще были с А. Зуокасом). С тех пор они поддерживают дружеские отношения, и, поскольку я возглавлял штаб, но не имел опыта, я несколько раз пообщался с ней, чтобы она помогла. Здесь это было безвозмездно, мы за это не платили. И денег она не просила, все было по-дружески. Этого договора и не существовало. Да и никаких услуг не было“, – рассказал порталу Р. Пухович.