СМИ: за инициативу по выдаче новых белорусских паспортов может грозить уголовная ответственность

Несмотря на то, что занимающееся данным проектом общественное учреждение Belarus Passport Center заранее уведомило прокуратуру о планируемой деятельности, Г. Иванаускас подчеркнул, что это не делает данную деятельность законной, а решение о признании данной инициативы преступной будет принимать суд.

„Это документ очень формального содержания, и нечего там оценивать. Зная о рисках, связанных с проектом, был сформирован запрос, на который был дан ответ. Он именно об этих рисках, пока в документе не сказано ничего нового, о чем бы не было известно. Поэтому и делаются такие запросы – чтобы, видя риски, можно было принять соответствующие решения по их управлению“, – рассказал он порталу.