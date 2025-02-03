СМИ: за инициативу по выдаче новых белорусских паспортов может грозить уголовная ответственность

„Следует отметить, что (...) изготовление поддельного паспорта или использование заведомо поддельного паспорта влечет за собой уголовную ответственность“, – говорится в письме заместителя генерального прокурора Гинтаса Иванаускаса.
Несмотря на то, что занимающееся данным проектом общественное учреждение Belarus Passport Center заранее уведомило прокуратуру о планируемой деятельности, Г. Иванаускас подчеркнул, что это не делает данную деятельность законной, а решение о признании данной инициативы преступной будет принимать суд.
Представитель Belarus Passport Center, адвокат Альфонсас Слуцкус рассказал 15min.lt, что такие риски существуют и будут оценены.
„Это документ очень формального содержания, и нечего там оценивать. Зная о рисках, связанных с проектом, был сформирован запрос, на который был дан ответ. Он именно об этих рисках, пока в документе не сказано ничего нового, о чем бы не было известно. Поэтому и делаются такие запросы – чтобы, видя риски, можно было принять соответствующие решения по их управлению“, – рассказал он порталу.
В середине января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января она планирует представить паспорт новой Беларуси.
„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, – написала в среду в Facebook С. Тихановская.
В ответ на инициативу белорусской оппозиции по выпуску документов, обложку которых украшает похожий на Витиса символ „Погони“, несколько консерваторов Сейма обратились в Министерство иностранных дел (МИД). Политики призвали принять меры против предполагаемого использования символов Литовского государства.
Со своей стороны в МИДе подчеркнули, что Литва не участвует в реализации данной инициативы. Кроме того, в комментарии для Elta подчеркивалось, что ведомство не видит проблем с символом „Погони“, изображенным на обложке документа.
Советник С. Тихановской Денис Кучинский также подчеркнул, что герб „Погоня“ и литовский Витис – это два разных символа.