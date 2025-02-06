СМИ: врача из Сантаришской клиники подозревают в деятельности против Литвы

По данным портала, К. В., работающий в больнице с осени прошлого года, до приезда в Литву не работал врачом более десяти лет. Выяснилось, что гражданин России занимал руководящие должности в различных российских фондах, в российских фармацевтическо-медицинских технологических, а также инвестиционных компаниях.

Однако после приезда в Литву Государственная служба аккредитации в октябре 2024 года выдала этому человеку медицинскую лицензию. По мнению службы, оснований для отказа в выдаче лицензии К. В. не было. У мужчины было разрешение на постоянное проживание в стране как члена семьи гражданина Литвы, в 2023 году ему были присвоены звания врача и врача-хирурга, а в сентябре того же года он сдал государственный экзамен по литовскому языку на уровень B1.