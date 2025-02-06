СМИ: врача из Сантаришской клиники подозревают в деятельности против Литвы

„Возникли подозрения относительно деятельности К. В. в России, его опыта работы, указанного в его профиле в LinkedIn, отличного знания литовского и английского языков, хотя К. В. приехал в Литву из России только в 2022 году.
Обратиться в ДГБ побудила заинтересованность гражданина России, работающего в больнице Santaros klinikos, политическими взглядами врачей-ординаторов, а также чрезмерным сбором информации. А также доступ ко всей инфраструктуре больницы Santaros klinikos и участие в обучении алгоритмам в больнице, которые будут использоваться в случае войны.
У коллег возникли вопросы, почему К. В., занимавший высокие должности в различных фондах и фармацевтических компаниях в России, приехал в Литву, устроился на работу врачом и работает лишь на полставки в приемном отделении“, – рассказал LRT.lt источник в Santaros klinikos.
По данным портала, К. В., работающий в больнице с осени прошлого года, до приезда в Литву не работал врачом более десяти лет. Выяснилось, что гражданин России занимал руководящие должности в различных российских фондах, в российских фармацевтическо-медицинских технологических, а также инвестиционных компаниях.
Однако после приезда в Литву Государственная служба аккредитации в октябре 2024 года выдала этому человеку медицинскую лицензию. По мнению службы, оснований для отказа в выдаче лицензии К. В. не было. У мужчины было разрешение на постоянное проживание в стране как члена семьи гражданина Литвы, в 2023 году ему были присвоены звания врача и врача-хирурга, а в сентябре того же года он сдал государственный экзамен по литовскому языку на уровень B1.