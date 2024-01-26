СМИ: Вегеле представил первого члена своей команды

Об этом кандидат сказал в передаче "Литва в прямом эфире" на телевидении Lietuvos rytаs.

Рахлявичюс - известный журналист, редактор, политический обозреватель.

Вегеле сказал, что пока не хочет называть других членов своей команды и сделает это, когда придет время.

Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.

На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрида Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.