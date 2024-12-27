СМИ: в Литве растет число иммигрантов, уклоняющихся от уплаты налогов

„В отношении таких налогоплательщиков нет возможности применить меры административной ответственности, которые применяются к литовским налогоплательщикам, не выполняющим обязанности по декларированию или уплате подоходного налога с населения (ПНН), в связи с разными требованиями к декларированию или обеспечением уплаты“, - указывается в справке инспекции, направленной члену Сейма Лауринасу Шедвидису.
По данным ГНИ, в 2023 году индивидуальной деятельностью в Литве занимались 15,8 тыс. иностранцев. Из них 12,4 тыс. представили декларации по подоходному налогу, а 2,2 тыс. не выполнили свои налоговые обязательства. Как сообщает LRT.lt, еще 3,3 тыс. иностранцев не подали декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), хотя они были обязаны это сделать.
Данные ГНИ за предыдущий год свидетельствуют, что в Литве растет число иностранцев, являющихся самозанятыми и не платящих подоходный налог. Кроме того, отмечается, что уплаты НДС чаще избегают те, кто занимается деятельностью пассажирского наземного транспорта, почтовой и курьерской деятельностью, такси и специализированной строительной деятельностью.
По состоянию на 1 января 2024 года в Литве по трудовому договору работали 131,5 тыс. граждан третьих стран. Более половины из них – 73 тыс. – работают в транспортно-складской сфере. Далее следуют строительство (22 тыс.) и производство (почти 13 тыс.).