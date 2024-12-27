СМИ: в Литве растет число иммигрантов, уклоняющихся от уплаты налогов

„В отношении таких налогоплательщиков нет возможности применить меры административной ответственности, которые применяются к литовским налогоплательщикам, не выполняющим обязанности по декларированию или уплате подоходного налога с населения (ПНН), в связи с разными требованиями к декларированию или обеспечением уплаты“, - указывается в справке инспекции, направленной члену Сейма Лауринасу Шедвидису.

По данным ГНИ, в 2023 году индивидуальной деятельностью в Литве занимались 15,8 тыс. иностранцев. Из них 12,4 тыс. представили декларации по подоходному налогу, а 2,2 тыс. не выполнили свои налоговые обязательства. Как сообщает LRT.lt, еще 3,3 тыс. иностранцев не подали декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), хотя они были обязаны это сделать.