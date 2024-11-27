СМИ: управляемая гражданами России компания, которая поставляла Литовской армии сейфы, внесена в черный список

По данным Siena, бизнес Петрова и Смирнова поставлял сейфы и другое оборудование в канцелярию Правительства, Генеральную прокуратуру, учреждения, подведомственные Министерству обороны, и ряд подразделений Литовской армии. Двум из них были проданы сейфы для хранения секретной информации.

Siena и независимое российское издание The Insider раскрыли эту информацию в начале ноября и указали, что компания с российским капиталом приблизилась к стратегически важным госинститутам.

По данным центра, Eurosafe LT управляют граждане России Евгений Петров и Константин Смирнов, хотя данные, предоставленные Центру регистров, свидетельствуют, что они являются гражданами Польши и Румынии соответственно. В случае Петрова указанный и ополяченный вариант его фамилии — Эугениуш Петров (Eugeniusz Pietrow).

Как сообщил медиацентру завершающий срок министр обороны Лауринас Кащюнас, информацию о владельцах Eurosafe LT подтвердила и военная разведка – Второй департамент оперативных служб (ВДОС), после чего компания была внесена в список ненадежных поставщиков.

По словам Кащюнаса, структуры национальной обороны проинформированы о том, что есть правовое основание для отстранения Eurosafe LT от процедур госзакупок и не приглашения компании к текущим тендерам. Кроме того, указано заменить уже поставленные компанией сейфы на другие, „обеспечив должную защиту засекреченной информации“, говорится в публикации.