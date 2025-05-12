СМИ: СРФП допросила министра окружающей среды по делу Baltcap

Как признался Подярскис в марте этого года, в прошлом году он навещал арестованного бывшего партнера фонда Baltcap Шарунаса Степукониса, проигравшего миллионы евро.

„Пока продолжаются юридические процедуры, министр Подярскис воздерживается от комментариев по этому вопросу. Мы подчеркиваем, что рассматриваемые события относятся к периоду до начала полномочий министра Подярскиса, поэтому оценка ситуации была бы неэтична“, — заявила LRT главный специалист Департамента стратегических коммуникаций Министерства окружающей среды Таутвиле Меркявичюте.

Сам министр не стал комментировать обстоятельства визита в СРФП.

По данным портала lrt.lt, его допросили в качестве свидетеля по делу о хищении средств из фондов BaltCap .

Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года. Бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года. Его подозревают в хищении около 40 млн евро средств фонда капитала, по крайней мере часть которых могла быть проиграна в казино.

В декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд продлил срок интенсивного надзора на три месяца – установлено, что Степуконису придется носить электронный браслет до 20 марта.