По данным портала lrt.lt, его допросили в качестве свидетеля по делу о хищении средств из фондов BaltCap.
Сам министр не стал комментировать обстоятельства визита в СРФП.
„Пока продолжаются юридические процедуры, министр Подярскис воздерживается от комментариев по этому вопросу. Мы подчеркиваем, что рассматриваемые события относятся к периоду до начала полномочий министра Подярскиса, поэтому оценка ситуации была бы неэтична“, — заявила LRT главный специалист Департамента стратегических коммуникаций Министерства окружающей среды Таутвиле Меркявичюте.
Как признался Подярскис в марте этого года, в прошлом году он навещал арестованного бывшего партнера фонда Baltcap Шарунаса Степукониса, проигравшего миллионы евро.
Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года. Бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года. Его подозревают в хищении около 40 млн евро средств фонда капитала, по крайней мере часть которых могла быть проиграна в казино.
В декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд продлил срок интенсивного надзора на три месяца – установлено, что Степуконису придется носить электронный браслет до 20 марта.
В отношении Степукониса ведутся два досудебных расследования. В первом его подозревают в хищении примерно 27 млн евро средств BaltCap – по данным прокуратуры, более 20 млн евро Степуконис мог проиграть, а остальные деньги могли быть потеряны в рискованных инвестициях через платформу Interactive Brokers.
Второе предварительное расследование было начато еще в 2022 году, когда в Вильнюсскую окружную прокуратуру поступила информация от компании Paysera о переведенных польской компанией на счет Степукониса 3,9 млн евро.
Степуконис в разное время руководил компаниями инфраструктурных фондов в Литве и был председателем правления проектных компаний в Польше.Согласно реестру юридических лиц, в Литве он был руководителем компаний BaltCap Infrastructure Fund: Investicių uostas, Knowledge Investment, Moelta, Nullus, Safe Community, Urban Revitalisation, Vėjo sesės 1, Venetus Capital, Vilniaus daugiafunkcis kompleksas и Žvirgždaičių energija.
Как только представители литовских правоохранительных органов связались с Ш. Степуконисом, тот расторг контракт с Минобороны Украины, мужчина воевал добровольцем вместе с украинцами против российского вторжения, без расторжения контракта он не смог бы покинуть страну.