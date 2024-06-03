СМИ: среди возможных кандидатов на пост командующего Литовской армией – четыре фамилии

Неофициально среди возможных кандидатов на пост командующего армией называют командующего Сухопутными силами бригадного генерала Артураса Радвиласа, представителя Литвы при НАТО генерал-майора Ремигиюса Балтренаса, бывший командующий Сухопутными силами бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас и начальник Оборонного штаба генерал-майор Миндаугас Стяпонавичюс.

Неделю назад глава страны Гитанас Науседа сказал СМИ, что видит на эту должность двух очень серьезных кандидатов.

Однако президент также отметил, что кандидатуру командующего армией еще придется согласовывать с Сеймом и Кабинетом министров.