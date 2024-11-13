СМИ: среди потенциальных кандидатов на пост министра внутренних дел – фамилия Алитусского мэра

По данным портала, кандидатура Н. Цесюлиса обсуждалась как среди политиков, принимающих решения, так и с ним самим.

В свою очередь, отвечая на вопрос агентства Elta, политик отметил, что пока рано говорить о его кандидатуре на пост главы МВД.

„Ходят различные разговоры, различные мнения и т. д. Пока не приняты никакие решения, пока не приведен к присяге новый Сейм – в этом месте нет никаких решений“, – подчеркнул Н. Цесюлис.

„Думаю, что премьер со своей командой, президиум представят. Есть определенные структуры и тому подобное“, – добавил он.