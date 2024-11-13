2024.11.13 17:48

СМИ: среди потенциальных кандидатов на пост министра внутренних дел – фамилия Алитусского мэра

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Nerijus Cesiulis
Nerijus Cesiulis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Социал-демократы рассматривают возможность доверить портфель министра внутренних дел мэру Алитусского муниципалитета Нериюсу Цесюлису, сообщает портал 15min со ссылкой на источники.

По данным портала, кандидатура Н. Цесюлиса обсуждалась как среди политиков, принимающих решения, так и с ним самим.

В свою очередь, отвечая на вопрос агентства Elta, политик отметил, что пока рано говорить о его кандидатуре на пост главы МВД.

„Ходят различные разговоры, различные мнения и т. д. Пока не приняты никакие решения, пока не приведен к присяге новый Сейм – в этом месте нет никаких решений“, – подчеркнул Н. Цесюлис.

„Думаю, что премьер со своей командой, президиум представят. Есть определенные структуры и тому подобное“, – добавил он.

А. Цесюлис руководит Алитусским муниципалитетом с 2019 года.

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