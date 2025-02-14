СМИ: среди кандидатов в правление нового ведомства ЕС – представитель Центробанка Литвы

„Сейчас идет отборочный процесс. Один этап завершился – Европейская Комиссия составила шорт-лист, и я в нем один из восьми кандидатов на пять планируемых мест в правлении“, – прокомментировал С. Крепшта порталу 15min.

На данный момент председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила 8 кандидатов на 5 мест в правлении учреждения. Помимо С. Крепшты, в списке кандидатов числятся Марк Плейер из Германии, Хуан Мануэль Вега Серано из Испании, Ян Райндер Де Карпентье из Нидерландов, Дервиль Роуланд из Ирландии, Паоло Костанцо из Италии, Славка Элей из Словакии и Рикке Луиз Ром Петерсен из Дании.