2025.02.14 16:55

СМИ: среди кандидатов в правление нового ведомства ЕС – представитель Центробанка Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Simonas Krėpšta
Simonas Krėpšta
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Одним из кандидатов на должность члена исполнительного совета создающегося учреждения Европейского союза (ЕС) – Службы по борьбе с отмыванием денег – является заместитель председателя правления Банка Литвы Симонас Крепшта, сообщает портал 15min. Эту новость подтвердил и сам С. Крепшта.

„Сейчас идет отборочный процесс. Один этап завершился – Европейская Комиссия составила шорт-лист, и я в нем один из восьми кандидатов на пять планируемых мест в правлении“, – прокомментировал С. Крепшта порталу 15min.

На данный момент председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила 8 кандидатов на 5 мест в правлении учреждения. Помимо С. Крепшты, в списке кандидатов числятся Марк Плейер из Германии, Хуан Мануэль Вега Серано из Испании, Ян Райндер Де Карпентье из Нидерландов, Дервиль Роуланд из Ирландии, Паоло Костанцо из Италии, Славка Элей из Словакии и Рикке Луиз Ром Петерсен из Дании.

Кандидатуры в правление будут утверждаться Европейским парламентом. Им также предстоят слушания в комитетах Европейского парламента по вопросам экономики и монетарной политики (ECON), гражданских свобод, правосудия и внутренних дел (LIBE) соответственно 19 и 20 февраля.

„Это вопрос текущего, следующего месяца, процесс идет быстро“, – сказал С. Крепшта.

Служба по борьбе с отмыванием денег станет основным ведомством по обеспечению единой системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом секторе ЕС и координации действий с национальными надзорными органами государств-членов.

Сообщается, что штат сотрудников учреждения должен составить 400 человек, а его бюджет – около 70 млн евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии