СМИ: продукция Teltonika через третьи стороны поставлялась в Россию

По данным портала, в 2023 году антенны и кабели производства Teltonika на российский рынок поставляли две турецкие компании Aavat Endustriyel Sistemleri и Olimpik Gama Logistics, которые в прошлом году попали под санкции США за обход запретов.

„Что касается ввоза товаров из Турции (различных товаров на сумму примерно 1000 евро, в основном это антенны и кабели), обращаем внимание, что упомянутые вами турецкие компании не являются клиентами Teltonika, у нас нет никаких деловых отношений с этими компаниями“, – говорится в комментарии Teltonika для портала.Однако, Турция – не единственная страна, через которую литовские товары попадали в страну-агрессора. Как сообщает lrt.lt со ссылкой на данные информационной таможенной системы ImportGenius, большая часть товаров Teltonika была импортирована в Россию в сентябре 2023 года. Оборудование GPS-слежения и другую продукцию в эту страну поставляла китайская логистическая компания Sinalex Limited.“Действующее в Гонконге представительство Teltonika занимается только поставкой электронных компонентов, необходимых для нашего производства, в ​​Литву, и это представительство не является центром дистрибуции продукции“, – заявили в литовской компании, подчеркнув, что не имеют деловых отношений с китайской компанией.