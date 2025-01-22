СМИ: продукция Teltonika через третьи стороны поставлялась в Россию

По данным портала, в 2023 году антенны и кабели производства Teltonika на российский рынок поставляли две турецкие компании Aavat Endustriyel Sistemleri и Olimpik Gama Logistics, которые в прошлом году попали под санкции США за обход запретов.
„Что касается ввоза товаров из Турции (различных товаров на сумму примерно 1000 евро, в основном это антенны и кабели), обращаем внимание, что упомянутые вами турецкие компании не являются клиентами Teltonika, у нас нет никаких деловых отношений с этими компаниями“, – говорится в комментарии Teltonika для портала.Однако, Турция – не единственная страна, через которую литовские товары попадали в страну-агрессора. Как сообщает lrt.lt со ссылкой на данные информационной таможенной системы ImportGenius, большая часть товаров Teltonika была импортирована в Россию в сентябре 2023 года. Оборудование GPS-слежения и другую продукцию в эту страну поставляла китайская логистическая компания Sinalex Limited.“Действующее в Гонконге представительство Teltonika занимается только поставкой электронных компонентов, необходимых для нашего производства, в Литву, и это представительство не является центром дистрибуции продукции“, – заявили в литовской компании, подчеркнув, что не имеют деловых отношений с китайской компанией.
Teltonika указала, что упомянутая китайская компания может незаконно использовать товарный знак Teltonika.
„Также наше внимание привлек тот факт, что страной происхождения товаров, импортируемых из Гонконга, является Китай. Продукция Teltonika всегда имеет маркировку литовского происхождения. Принимая это во внимание, мы не исключаем, что компании, работающие в Китае, могут незаконно использовать торговую марку Teltonika без ведома Teltonika, и это были поставки товаров, произведенных не Teltonika. Мы сосредоточим особое внимание на выяснении обстоятельств данного дела“, – говорится в ответах компании, переданных в Отдел журналистских расследований LRT.
Недавно в публичном поле появилась информация о том, что продукцию компании Teltonika по-прежнему можно приобрести на территории России и Беларуси. В свою очередь, основатель Teltonika Арвидас Паукштис, в ответ на подозрения, заявил, что компания не работает в этих странах с 2022 года. Он также подчеркнул, что были приняты технологические решения для того, чтобы продукция компании просто не работала в этих странах.