СМИ: президент пытался отговорить социал-демократов от коалиции с „Зарей Немана“

По данным источников портала, после того как возможности такой коалиции негативно оценили представители зарубежных стран и СМИ, глава страны призывал лидеров соцдемов обсудить другие варианты создания правящей коалиции.

Свою обеспокоенность президент в выходные высказал и на встрече с лидером соцдемов Вилией Блинкявичюте и во время беседы с лидером демократического союза „Во имя Литвы“.

Сообщается, что глава страны призывал соцдемов вернуться к планам по созданию коалиции и еще раз обсудить кандидатуру Литовского союза крестьян и зеленых или работать только с партией Сквернялиса и отдельными депутатами.

Глава страны свою позицию публично представит в понедельник после обеда.