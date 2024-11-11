2024.11.11 14:12

СМИ: президент пытался отговорить социал-демократов от коалиции с „Зарей Немана“

 
ELTA
Аустея Паулаускене
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа до последней минуты пытался отговорить лидеров Социал-демократической партии Литвы от коалиции с „Зарей Немана, сообщает портал 15min.

По данным источников портала, после того как возможности такой коалиции негативно оценили представители зарубежных стран и СМИ, глава страны призывал лидеров соцдемов обсудить другие варианты создания правящей коалиции.

Свою обеспокоенность президент в выходные высказал и на встрече с лидером соцдемов Вилией Блинкявичюте и во время беседы с лидером демократического союза „Во имя Литвы“.

Сообщается, что глава страны призывал соцдемов вернуться к планам по созданию коалиции и еще раз обсудить кандидатуру Литовского союза крестьян и зеленых или работать только с партией Сквернялиса и отдельными депутатами.

Глава страны свою позицию публично представит в понедельник после обеда.

Несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.

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