2024.09.09 09:40

СМИ: Президент Литвы предложит парламенту денонсировать соглашения с РФ и Беларусью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Хотя правительство еще в мае одобрило денонсацию соглашений Литвы с Россией и Беларусью о поощрении и взаимной защите инвестиций, Офис президента медлит с их внесением в Сейм, пишет LRT.lt. Однако, как подтвердил новостному порталу советник главы страны, это будет сделано в ближайшее время.

„Президент в ближайшее время представит эти соглашения в Сейм для денонсации“, - сообщил LRT.lt советник президента страны Ридас Ясюленис.

Как сообщает портал, решение правительства денонсировать соглашения о поощрении и защите инвестиций с Россией и Беларусью было принято 22 мая. Весенняя сессия Сейма продлилась до 18 июля, две внеочередные сессии состоялись 13 августа и 3 сентября.

Литва решила расторгнуть все возможные двусторонние международные соглашения с Россией и Беларусью спустя более чем два года полномасштабной агрессии этих стран против Украины.

Согласно действующим сейчас соглашениям, Литва должна защищать российские и белорусские инвестиции в стране, а если она этого не сделает, российские и белорусские компании могут жаловаться как в национальные литовские суды, так и в международный арбитраж. Кроме того, соглашения о поощрении и защите инвестиций с агрессорами обязывают Литву обеспечивать без ограничений переводы и движение денег, связанных с инвестициями.

Министерство иностранных дел (МИД) внесло денонсацию этих соглашений в программу осенней сессии Сейма.

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