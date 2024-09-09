СМИ: Президент Литвы предложит парламенту денонсировать соглашения с РФ и Беларусью

„Президент в ближайшее время представит эти соглашения в Сейм для денонсации“, - сообщил LRT.lt советник президента страны Ридас Ясюленис.

Как сообщает портал, решение правительства денонсировать соглашения о поощрении и защите инвестиций с Россией и Беларусью было принято 22 мая. Весенняя сессия Сейма продлилась до 18 июля, две внеочередные сессии состоялись 13 августа и 3 сентября.

Литва решила расторгнуть все возможные двусторонние международные соглашения с Россией и Беларусью спустя более чем два года полномасштабной агрессии этих стран против Украины.