СМИ: предупреждения Анушаускаса о возможной коррупции в системе нацобороны касались израильской компании

В конце марта ССР отказалась начать досудебное расследование по факту возможной коррупции в системе национальной обороны. В свою очередь, позже Генпрокуратура подтвердила это решение ССР.

Кроме того, по данным портала Delfi, в опросах также приняли участие канцлер правительства Г. Бальчитите и бывший заместитель министра Маргирис Абукявичюс.

По поводу заявлений А. Анушаускаса о возможной коррупции в системе национальной обороны в Службе специальных расследований были опрошены политики и действующий министр обороны Лауринас Кащюнас , бывший заместитель министра Вилюс Семешка, член Сейма Раймундас Лопата и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте .

По словам А. Анушаускаса, информацию о компании устно канцлеру правительства Гедре Бальчитите передал и руководитель военной разведки, сообщает портал.

Вопросы о непрозрачности процессов возникли после того, как ушедший в отставку бывший министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что во время работы в министерстве сталкивался со "случаями грубого вмешательства в государственные закупки".

Президент Гитанас Науседа расценил подобные намеки министра как очень серьезные и вскоре встретился с руководством ССР и Генпрокуратуры.