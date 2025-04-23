СМИ: предложение о выделении до 5-6% ВВП на национальную оборону поддерживают 114 депутатов

По данным портала, за увеличение финансирования обороны до 5-6 проц. ВВП выступают 52 социал-демократа, 28 консерваторов, по 12 либералов и демократов, 3 депутата смешанной группы членов Сейма и 2 представителя „крестьян“.
В то же время члены других парламентских фракций, в том числе 14 „неманцев“, 9 членов Фракции крестьян, зеленых Литвы и Союза христианских семей, а также один парламентарий, работающий в Смешанной группе, поддерживают амбициозную цель, но сомневаются в том, сколько конкретно следует конкретно выделить на национальную оборону. Они также говорят, что не знают, поддержат ли они запланированные правительством налоговые изменения, направленные на увеличение финансирования обороны.
Исследовательский отдел LRT выяснил, что при увеличении финансирования обороны большую часть средств должны составлять дополнительные займы – не менее 1 млрд евро в год – от Европейского инвестиционного банка, Банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.
Литва начала увеличивать расходы на оборону и планирует со следующего года выделять на национальную оборону 5-6 проц. ВВП – это решение Государственный совет обороны (ГСО) одобрил еще в январе. В ближайшие годы на оборону потребуется дополнительно 10-12 млрд евро для формирования всех национальной дивизии и других важнейших оперативных возможностей армии.