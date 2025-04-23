СМИ: предложение о выделении до 5-6% ВВП на национальную оборону поддерживают 114 депутатов

В то же время члены других парламентских фракций, в том числе 14 „неманцев“, 9 членов Фракции крестьян, зеленых Литвы и Союза христианских семей, а также один парламентарий, работающий в Смешанной группе, поддерживают амбициозную цель, но сомневаются в том, сколько конкретно следует конкретно выделить на национальную оборону. Они также говорят, что не знают, поддержат ли они запланированные правительством налоговые изменения, направленные на увеличение финансирования обороны.