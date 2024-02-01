СМИ: посетившие мюзикл "Призрак оперы" президент Литвы и посол Баярунас покупали не только билеты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

После того, как во вторник Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) постановила, что президент Гитанас Науседа и посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас попали в конфликт интересов во время посещения мюзикла, СМИ выяснили, что за счет средств посольского бюджета были оплачены не только билеты на мероприятие, но и ужин на четыре персоны.

Как сообщается в статье информационного портала Delfi, посольство оплатило не только билеты на мюзикл, но и "пакет гостеприимства" на четыре персоны стоимостью 362 евро на человека. В этот пакет входит бокал шампанского в театре и ужин из двух блюд в одном из лондонских ресторанов.

По сообщению Delfi, был приобретен еще один, пятый, билет в театр – стоимостью 204 евро. Как отмечает портал, этот билет, вероятно, предназначался одному из телохранителей Г. Науседы. Издание также сообщает, что президент и посол смотрели мюзикл в лондонском Театре Его Величества, на сайте которого самый дорогой билет на "Призрак оперы" стоит 233 евро.

Во вторник ГКСЭ постановила, что президент и посол, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили закон. После расследования было сделано заключение, что Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных интересах.

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