СМИ: подозреваемый в действиях против Литвы врач уволен с должности

Сантаришская клиника сообщила порталу, что врач не работает в учреждении с 9 марта, после того как истек срок его срочного трудового договора.

Как сообщалось ранее, часть сообщества клиники Сантарос обратилась в Департамент государственной безопасности (ДГБ) по поводу К. Волынчика, имеющего вид на жительство в Литве, который, по их словам, может действовать против Литвы.

Обратиться в ДГБ побудили интерес гражданина России к политическим взглядам врачей-ординаторов и чрезмерный сбор информации. А также доступ ко всей инфраструктуре клиники Сантарос и участие в обучении алгоритмам в больнице, которые будут применяться в случае войны.