СМИ: подозреваемый в действиях против Литвы врач уволен с должности

Сантаришская клиника сообщила порталу, что врач не работает в учреждении с 9 марта, после того как истек срок его срочного трудового договора.
Как сообщалось ранее, часть сообщества клиники Сантарос обратилась в Департамент государственной безопасности (ДГБ) по поводу К. Волынчика, имеющего вид на жительство в Литве, который, по их словам, может действовать против Литвы.
Обратиться в ДГБ побудили интерес гражданина России к политическим взглядам врачей-ординаторов и чрезмерный сбор информации. А также доступ ко всей инфраструктуре клиники Сантарос и участие в обучении алгоритмам в больнице, которые будут применяться в случае войны.
По данным портала, К. В., работающий в больнице с осени прошлого года, до приезда в Литву не работал врачом более десяти лет. Установлено, что гражданин России занимал руководящие должности в различных российских фондах, российских фармацевтических и медицинских технологических, а также инвестиционных компаниях.
Однако после его прибытия в Литву Государственная служба аккредитации выдала этому человеку лицензию врача в октябре 2024 года. По мнению службы, оснований для отказа К. В. в лицензии не было.
Мужчина имел постоянный вид на жительство в стране как член семьи гражданина Литвы, в 2023 году ему была присвоена квалификация врача-хирурга, а в сентябре того же года он сдал государственный экзамен по литовскому языку на уровне B1.