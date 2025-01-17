СМИ: неожиданно уволенный министром советник обвиняет его в коррупции

Балтусис также подтвердил, что уже передал правоохранительным органам материал о возможной коррупции министра. Правда, он заявил, что не может открыто вдаваться в подробности, разве что с разрешения прокуроров.

„Я говорю о руководителе одного из подведомственных министерству учреждений, который приходил в министерство, так сказать, тоже не с пустыми руками. Я уже сообщил об этом правоохранительным органам, они по своему усмотрению проведут расследование. Да, я передал материалы в Генеральную прокуратуру, сегодня“, – сказал Балтусис.

Бывший советник также обвинил министра Хофманаса в том, что тот не декларировал все частные интересы.