СМИ: неожиданно уволенный министром советник обвиняет его в коррупции

Балтусис также подтвердил, что уже передал правоохранительным органам материал о возможной коррупции министра. Правда, он заявил, что не может открыто вдаваться в подробности, разве что с разрешения прокуроров.
„Я говорю о руководителе одного из подведомственных министерству учреждений, который приходил в министерство, так сказать, тоже не с пустыми руками. Я уже сообщил об этом правоохранительным органам, они по своему усмотрению проведут расследование. Да, я передал материалы в Генеральную прокуратуру, сегодня“, – сказал Балтусис.
Бывший советник также обвинил министра Хофманаса в том, что тот не декларировал все частные интересы.
„В декларации всех и частных интересов, которую он подал всего за полдня до крайнего срока, у него столько интересов, там и всякий Igno ūkis, он был заместителем председателя Союза фермеров, и ещё всякие дела, которые он успешно лоббировал. Видимо, он надеялся продолжить эту деятельность здесь, в министерстве“, – сказал Балтусис.
Хофманас: эти обвинения – клевета
Между тем Хофманас назвал обвинения в коррупции клеветой и заверил, что правоохранительные органы докажут его правоту.
„Такие речи человека не имеют под собой никакой почвы, это смешно — вы сами убедитесь, что он живет в своем мире, у него очень странное понимание и представление. Наверное, в этом вся причина“, – рассказал министр порталу 15мин.
„Если у него есть какие-то данные о какой-то коррупции – очень хорошо, пусть правоохранительные органы разбираются. Я этого совершенно не боюсь, я открыт для всевозможных служб“, – добавил он.
Министр сельского хозяйства также опроверг факт получения подарков от руководителей подведомственных учреждений и пояснил, что советника уволили из-за интриг и записи разговоров работников.
„Балтусиса уволили за то, что он плел всякие интриги, лгал, отсутствовал на работе и просто злонамеренно мешал мне работать (...). Очень плохо к нему относились и работники, они чувствовали себя преследуемыми: человек что-то тайком снимает, фотографирует, хотя идет открытое собрание“, – рассказал Хофманас.
Попросил самоотвод от вопросов НПА
Напомним, что в четверг министр Хофманас подал в правительство запрос о самоотводе от решения вопросов с подведомственным министерству Национальным платежным агентством (НПА), из которого его мать получает доход.
В проекте постановления, подготовленном Министерством сельского хозяйства (Минсельхоз), содержится просьба о принятии самоотвода Хофманаса при рассмотрении или принятии решений, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, осуществляемой матерью и братом министра, сельскохозяйственным кооперативом Radviliškio aruodas и общественным учреждением Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (Литовская сельскохозяйственная консультационная служба).
Политик также добивается самоотвода от деятельности НПА по администрированию поддержки, поскольку она связана с деятельностью его матери и брата, Radviliškio aruodas, Литовской сельскохозяйственной консультационной службой и деятельностью директора агентства.
Эти решения будут поручены министру окружающей среды Повиласу Подярскису.