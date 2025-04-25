СМИ: на встрече парламентариев украинцы не желают видеть членов "Зари Немана"

„Мне пришлось председательствовать на заседании Комитета по иностранным делам, где была одобрена эта командировка. Там была оглашена информация о том, что украинцы не желают видеть в этой делегации ни одного представителя „Зари Немана“. Это из-за более громких высказываний Ремигиюса Жемайтайтиса об Украине или из-за всей его деятельности“, - заявил политик в эфире радио LRT.

В свою очередь заместитель старосты парламентской фракции „Зари Немана“ Роберт Пухович заявил, что у него нет такой информации.

„Мы всегда поддерживали Украину и будем поддерживать победу Украины. Здесь не возникает никаких вопросов. Мы такого письма не получали, ни я, ни председатель фракции“, - утверждает он.