СМИ: на встрече парламентариев украинцы не желают видеть членов "Зари Немана"

„Мне пришлось председательствовать на заседании Комитета по иностранным делам, где была одобрена эта командировка. Там была оглашена информация о том, что украинцы не желают видеть в этой делегации ни одного представителя „Зари Немана“. Это из-за более громких высказываний Ремигиюса Жемайтайтиса об Украине или из-за всей его деятельности“, - заявил политик в эфире радио LRT.
В свою очередь заместитель старосты парламентской фракции „Зари Немана“ Роберт Пухович заявил, что у него нет такой информации.
„Мы всегда поддерживали Украину и будем поддерживать победу Украины. Здесь не возникает никаких вопросов. Мы такого письма не получали, ни я, ни председатель фракции“, - утверждает он.
„Если мы получим такое письмо от украинских политиков, то мы сможем прокомментировать. На сегодняшний день я не получал писем о том, что у нас какие-то плохие отношения с Украиной“, - добавил Р. Пучович.
Встречи украинских и литовских парламентариев проводятся регулярно. На них обсуждаются поддержка страны, подвергшейся нападению со стороны России, и другие вопросы.
В начале года резонанс в общественной сфере вызвали заявления председателя партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса о безопасности Украины и Литвы. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков ехать в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.
„Что касается визита в Украину, это очень хорошее предложение спикера Сейма. Я могу съездить в Украину, но мне незачем туда ехать. Разве что случаям взяточничества, коррупции, продажи оружия, продажи государства там точно можно поучиться“, - сказал тогда Elta Р. Жемайтайтис.