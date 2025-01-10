СМИ: Литва и другие западные страны экспортируют в Россию высокие технологии, используемые в войне

„Нужно различать две вещи: то, что производится в Литве, и то, что экспортируется через Литву. Потому что у нас были курьезы, когда Литва была крупным экспортером вина, хотя мы его не производим. Но Литва, благодаря своему географическому положению и многолетнему опыту, является логистическим центром. (...) Литва производит лишь микроскопическую часть технологий, которые могли бы представлять интерес для России, но сектор логистики, безусловно, мог внести свой вклад в эти процессы. Я не говорю, что все компании, но признаки были“, - пояснил К. Жемайтис радио LRT, подчеркнув, что некоторые решения о применении санкций были реализованы в связи с известной подобной информацией.