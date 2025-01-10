СМИ: Литва и другие западные страны экспортируют в Россию высокие технологии, используемые в войне

Директор Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик заявил, что около 2,5 проц. всего этого экспорта составляли товаров литовских компаний.
„Если говорить подробно о цифрах Литвы, то это 2,5 проц. Цифры свидетельствуют, что некоторые литовские компании по-прежнему занимаются экспортом в Россию. Мы не видим проблем относительно санкций, объявленных секторам, но видим проблему в их действии“, - радио LRT пояснил Д. Гутик.
„Мы видим, что крупнейшими странами, из которых осуществляется экспорт, являются Китай, Тайвань и Южная Корея“, - отметил он.
Он подчеркнул, что прямой экспорт с 2023 года сокращается, и в настоящее время детали поступают в Россию через другие страны.
Бывший вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис утверждает, что исследование раскрывает до сих пор, по крайней мере, частично известную информацию о реэкспорте из страны, что уже побудило учреждения принять меры.
„Нужно различать две вещи: то, что производится в Литве, и то, что экспортируется через Литву. Потому что у нас были курьезы, когда Литва была крупным экспортером вина, хотя мы его не производим. Но Литва, благодаря своему географическому положению и многолетнему опыту, является логистическим центром. (...) Литва производит лишь микроскопическую часть технологий, которые могли бы представлять интерес для России, но сектор логистики, безусловно, мог внести свой вклад в эти процессы. Я не говорю, что все компании, но признаки были“, - пояснил К. Жемайтис радио LRT, подчеркнув, что некоторые решения о применении санкций были реализованы в связи с известной подобной информацией.
С ним согласен и представитель Банка Литвы Каспарас Василяускас, который утверждает, что большая часть товаров, поступающих из Литвы, является реэкспортом.
„В 2023-2024 годах торговыми партнерами двойного назначения были в основном западные страны. И часть экспорта таких товаров увеличилась в страны, в отношении которых могут возникнуть подозрения в обходе санкций“, - сказал он.
На вопрос о том, возможно ли, что данные Литвы и исследователей не совпадают и истинные масштабы реэкспорта просто не видны, представитель Банка Литвы ответил, что для выяснения этого вопроса потребуется длительное расследование.
„Я бы сказал, что информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства данных, получена из надежных источников. Конечно, в идеале мы должны попытаться сравнить наши данные с данными других стран, но это очень трудоемкий процесс“, - пояснил он.
По данным LRT, другими странами, экспортирующими много товаров в Россию, являются Германия, экспорт которой составил 8,5 проц. всего экспорта в страну, Южная Корея – почти 7 проце. и Тайвань – почти 6 проц.
Расследование также показало, что компоненты, произведенные в Европе, могли экспортироваться в Россию через Тайвань.
Как поясняет LRT, исследование было проведено Королевским объединенным институтом оборонных исследований Великобритании и Порталом открытых данных Украины. Данные были собраны путем анализа таможенных данных из России и других стран.