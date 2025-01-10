СМИ: компания по перевозке белорусских удобрений запустила арбитражное дело против Литвы

По данным министерства, уведомление об арбитраже было получено октябре в 2024 г.
Компании Hasenberg с регистрацией в Швейцарии принадлежит 65 проц. акций Birių krovinių terminalas, еще 5 проц. владеет И. Удовицкий, остальные 30 проц. принадлежат белорусскому государственному производителю калийных удобрений „Беларуськалий“.
И. Удовицкий также является бенефициаром зарегистрированной в Латвии компании Fortis Asset Management, владеющей 100 проц. акций компании Hasenberg.
Hasenberg в арбитраже попытается доказать, что наше государство, прекратив транзит калийных удобрений из Беларуси через Литву, якобы нанесло ущерб Hasenberg и еще одной компании И. Удовицкого Gargždų geležinkelis, что якобы способствовало нехватке удобрений и продовольствия в Африке и Латинской Америке.
Компания И. Удовицкого также попытается доказать, что санкции ЕС в данном случае недействительны, поскольку между Швейцарией и Литвой действует двустороннее соглашение о поощрении инвестиций и их взаимной защите.
Hasenberg также жалуется на Литву за то, что в феврале 2023 года центр журналистских расследований Siena (Стена) вместе с партнерами раскрыл возможную схему обхода санкций ЕС, которая использовалась для доставки в Литву карбамидных удобрений производства белорусского предприятия „Гродно Азот“.
Согласно информации из открытых источников, транспортно-экспедиторские услуги по грузу карбамидных удобрений, который был доставлен на склады компании Birių krovinių terminalas, оказала компания Uosto vartai.
Однако адвокат Профессионального адвокатского сообщества Marsus Раполас Каспаравичюс заявил порталу, что ему кажется странным, что зарегистрированная в Швейцарии компания, принадлежащая через посредников гражданину Литвы, подает Литву в международный арбитраж.
Он пояснил, что как правило соглашения о защите инвестиций защищают иностранных инвесторов.