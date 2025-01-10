СМИ: компания по перевозке белорусских удобрений запустила арбитражное дело против Литвы

По данным министерства, уведомление об арбитраже было получено октябре в 2024 г.

Компании Hasenberg с регистрацией в Швейцарии принадлежит 65 проц. акций Birių krovinių terminalas , еще 5 проц. владеет И. Удовицкий, остальные 30 проц. принадлежат белорусскому государственному производителю калийных удобрений „ Беларуськалий “.

Hasenberg в арбитраже попытается доказать, что наше государство, прекратив транзит калийных удобрений из Беларуси через Литву, якобы нанесло ущерб Hasenberg и еще одной компании И. Удовицкого Gargždų geležinkelis, что якобы способствовало нехватке удобрений и продовольствия в Африке и Латинской Америке.