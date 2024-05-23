СМИ: Глава МИД Литвы входит в число возможных кандидатов на пост еврокомиссара

Отмечается, что Г. Ландсбергис претендовал бы на портфель еврокомиссара, связанный с внешнеполитической панелью.

В публичном пространстве уже ранее спекулировали на тему того, что Г. Ландсбергис, вероятно, указывается в качестве наиболее реалистичного кандидата на замену Виргиниюсу Синкявичюсу, завершающему каденцию комиссара ЕК, ответственного за окружающую среду и океаны.

Однако сам Г. Ландсбергис до сих пор не дал конкретного ответа – в ноябре прошлого года, комментируя вышеупомянутые слухи, министр указал, что это не самый важный для него вопрос.

„Я это не рассматриваю, потому что это не самый важный вопрос“, - сказал тогда журналистам Г. Ландсбергис.