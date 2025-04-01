СМИ: дроны, произведенные в недружественных странах, в Литву поставляла компания Geodezija 3D

По данным портала, на тендер, который состоялся в августе 2024 года, было подано три предложения, среди которых предложение компании Geodezija 3D оказалось самым дешевым.

Напомним, что Генеральная прокуратура начала расследование по поводу закупки беспилотников – подозревается, что Литва могла закупить беспилотники, произведенные в недружественных ей странах. Ведется расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением.