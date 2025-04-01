СМИ: дроны, произведенные в недружественных странах, в Литву поставляла компания Geodezija 3D

По данным портала, на тендер, который состоялся в августе 2024 года, было подано три предложения, среди которых предложение компании Geodezija 3D оказалось самым дешевым.
Напомним, что Генеральная прокуратура начала расследование по поводу закупки беспилотников – подозревается, что Литва могла закупить беспилотники, произведенные в недружественных ей странах. Ведется расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением.
Министр обороны Довиле Шакалене указала, что обратилась в правоохранительные органы после получения документа из Второго департамента оперативных служб, в котором указывалось, что, по имеющимся данным, есть обоснованные подозрения, что поставленное поставщиком оборудование, на котором была маркировка „произведено в Литве“, возможно, было произведено за пределами Евросоюза или стран НАТО.
Генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что прокуратура, получив обращение министра обороны, 24 марта текущего года начала расследование по поводу злоупотребления должностными полномочиями с целью установления наличия состава преступления. Расследование поручено Службе специальных расследований.
Министр обороны заявила, что она, в свою очередь, поручила провести в министерстве проверку в отношении закупок беспилотников, которые проводились в 2023-2024 гг.