2025.04.01 07:06

СМИ: дроны, произведенные в недружественных странах, в Литву поставляла компания Geodezija 3D

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dronai
Dronai
ФОТО: Rinatas Chairulinas | Elta

После того как в понедельник Генеральная прокуратура начала расследование по поводу беспилотников, приобретенных у недружественных стран, выясняется, что их в Литву поставляла компания Geodezija 3D, сообщает портал 15min со ссылкой на источники.

По данным портала, на тендер, который состоялся в августе 2024 года, было подано три предложения, среди которых предложение компании Geodezija 3D оказалось самым дешевым.

Напомним, что Генеральная прокуратура начала расследование по поводу закупки беспилотников – подозревается, что Литва могла закупить беспилотники, произведенные в недружественных ей странах. Ведется расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением.

Министр обороны Довиле Шакалене указала, что обратилась в правоохранительные органы после получения документа из Второго департамента оперативных служб, в котором указывалось, что, по имеющимся данным, есть обоснованные подозрения, что поставленное поставщиком оборудование, на котором была маркировка „произведено в Литве“, возможно, было произведено за пределами Евросоюза или стран НАТО.

Генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что прокуратура, получив обращение министра обороны, 24 марта текущего года начала расследование по поводу злоупотребления должностными полномочиями с целью установления наличия состава преступления. Расследование поручено Службе специальных расследований.

Министр обороны заявила, что она, в свою очередь, поручила провести в министерстве проверку в отношении закупок беспилотников, которые проводились в 2023-2024 гг.

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