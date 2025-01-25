2025.01.25 07:06

СМИ: дело о санкциях Китая против Литвы будет продолжено

 
ELTA
ru.DELFI.lt
KELIONĖS - 21021
KELIONĖS - 21021
ФОТО: Maria Passer | Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой продолжить рассмотрение дела об ограничениях Китая в отношении Литвы, сообщает портал LRT.lt.

Это дело было приостановлено ВТО в январе 2024 года.

Три года назад отношения между Вильнюсом и Пекином испортились после того, как Литва разрешила тайваньскому представительству работать в Вильнюсе. Китай заявляет, что решение назвать миссию „тайваньской“ свидетельствует о попытках Тайваня действовать как независимое государство, что, по мнению коммунистического государства, противоречит его политике „одного Китая“.

Из-за не устраивающего его названия представительства Китай начал оказывать на Литву экономическое и политическое давление, предупреждая иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования деталей литовского происхождения.

В ответ на давление со стороны Пекина в феврале 2022 года ЕС обратился в ВТО в связи с дискриминационной, по словам Сообщества, торговой практикой Китая в отношении Литвы.

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