СМИ: дело о санкциях Китая против Литвы будет продолжено

Это дело было приостановлено ВТО в январе 2024 года.

Три года назад отношения между Вильнюсом и Пекином испортились после того, как Литва разрешила тайваньскому представительству работать в Вильнюсе. Китай заявляет, что решение назвать миссию „тайваньской“ свидетельствует о попытках Тайваня действовать как независимое государство, что, по мнению коммунистического государства, противоречит его политике „одного Китая“.

Из-за не устраивающего его названия представительства Китай начал оказывать на Литву экономическое и политическое давление, предупреждая иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования деталей литовского происхождения.