СМИ: человеком года в Литве избран Науседа

В рамках выборов самого популярного человека в стране были упомянуты 76 общественных деятелей. Среди них 39 политиков, 14 представителей шоу-бизнеса, телеведущие, журналисты, актеры, режиссеры, певцы, 11 спортсменов и тренеров, а также 12 представителей других сфер.

По мнению 21 проц. респондентов, наиболее достойным звания „Человека года“ является президент Гитанас Науседа, переизбранный на второй срок. По данным портала, Г. Науседа завоевал этот титул шестой год подряд. Однако отмечается, что в прошлом году в опросе за лидера страны проголосовали 18 проц. респондентов.