СМИ: человеком года в Литве избран Науседа

В рамках выборов самого популярного человека в стране были упомянуты 76 общественных деятелей. Среди них 39 политиков, 14 представителей шоу-бизнеса, телеведущие, журналисты, актеры, режиссеры, певцы, 11 спортсменов и тренеров, а также 12 представителей других сфер.
По мнению 21 проц. респондентов, наиболее достойным звания „Человека года“ является президент Гитанас Науседа, переизбранный на второй срок. По данным портала, Г. Науседа завоевал этот титул шестой год подряд. Однако отмечается, что в прошлом году в опросе за лидера страны проголосовали 18 проц. респондентов.
Лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис оказался на втором месте (5,7 проц.), а третью позицию рейтинга заняла бывшая премьер-министр Ингрида Шимоните (5,4 проц.). Бывший президент страны Валдас Адамкус (5,1 проц.) и лидер Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте (3,9 проц.) заняли четвертую и пятую позиции в списке соответственно.
В первую десятку также вошли: путешественник Ауримас Валуявичюс (2,4 проц.), общественный деятель Андрюс Тапинас (2,3 проц.), метатель диска, олимпиец Миколас Алекна (2,2 проц.), бывший лидер Союза Отечества –Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (1,6 проц.) и депутат Европарламента Пятрас Гражулис (1,5 проц.).
Опрос „Человек года“ компания Baltijos tyrimai проводит уже 32 года. В рамках первого опроса этот титул завоевал тогдашний президент Альгирдас Миколас Бразаускас.