СМИ: Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя социал-демократов, отделения выдвигают Палуцкаса

По данным портала, на данный момент Палуцкаса в качестве возможного кандидата на эту должность выдвинули Пагегяйское, Клайпедское, Йонишкское, Тельшяйское, Кайшядорское и Юрбаркское отделения социал-демократической партии Литвы.
В свою очередь, многолетний лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя партии. Это подтвердил LRT.lt один из источников.
„Она неофициально намекнула, что завершает этот срок и больше не баллотируется“, – сообщил он.
Несмотря на то, что сама политик пока не сообщила о своем решении, ее однопартийцы ранее утверждали, что она намекала об этом в частных беседах.
Выборы председателя СДПЛ запланированы на 23–26 апреля следующего года. Лидер социал-демократов избирается на всеобщих выборах сроком на два года.
Палуцкас возглавлял СДПЛ с 2017 года, после выборов в Сейм 2020 года ушел в отставку.
Блинкявичюте впервые была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а спустя пару лет, в 2023 году, политик была переизбрана на второй срок.