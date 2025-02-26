СМИ: Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя социал-демократов, отделения выдвигают Палуцкаса

По данным портала, на данный момент Палуцкаса в качестве возможного кандидата на эту должность выдвинули Пагегяйское, Клайпедское, Йонишкское, Тельшяйское, Кайшядорское и Юрбаркское отделения социал-демократической партии Литвы.

В свою очередь, многолетний лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя партии. Это подтвердил LRT.lt один из источников.

„Она неофициально намекнула, что завершает этот срок и больше не баллотируется“, – сообщил он.

Несмотря на то, что сама политик пока не сообщила о своем решении, ее однопартийцы ранее утверждали, что она намекала об этом в частных беседах.