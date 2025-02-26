2025.02.26 07:03

СМИ: Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя социал-демократов, отделения выдвигают Палуцкаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не намерена участвовать в предстоящих выборах председателя социал-демократов Литвы. Портал LRT.lt со ссылкой на источники сообщает, что отделения партии планируют выдвинуть на эту должность кандидатуру премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

По данным портала, на данный момент Палуцкаса в качестве возможного кандидата на эту должность выдвинули Пагегяйское, Клайпедское, Йонишкское, Тельшяйское, Кайшядорское и Юрбаркское отделения социал-демократической партии Литвы.

В свою очередь, многолетний лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не намерена участвовать в выборах председателя партии. Это подтвердил LRT.lt один из источников.

„Она неофициально намекнула, что завершает этот срок и больше не баллотируется“, – сообщил он.

Несмотря на то, что сама политик пока не сообщила о своем решении, ее однопартийцы ранее утверждали, что она намекала об этом в частных беседах.

Выборы председателя СДПЛ запланированы на 23–26 апреля следующего года. Лидер социал-демократов избирается на всеобщих выборах сроком на два года.

Палуцкас возглавлял СДПЛ с 2017 года, после выборов в Сейм 2020 года ушел в отставку.

Блинкявичюте впервые была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а спустя пару лет, в 2023 году, политик была переизбрана на второй срок.

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