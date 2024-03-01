Служба усыновления: за первые два месяца этого года поступили сообщения о вывозе в Россию 4 детей

"В этом году поступило 3 обращения. В одном случае документы были отправлены, в двух других случаях мы общаемся с родителями и готовим документы", - указывает А. Жилинайте в комментарии, отправленном Elta.
В прошлом году в службы также поступило 3 таких обращения, когда один из родителей вывез ребенка в Россию без ведома другого. А. Жилинайте отмечает, что по одному из этих случаев все еще ожидается ответ российских ведомств.
"В прошлом году мы также получили 3 заявления по поводу вывоза троих детей в Россию. 2 из них были поданы в августе одно в ноябре. В одном случае еще в августе ребенка вернули в Литву. В другом случае мы получили запрос от одного из родителей, но впоследствии процесс не был продолжен по решению семьи. Еще в одном случае необходимые документы были переданы властям иностранного государства и сейчас рассматриваются", - говорит представитель службы.
Указывается, что в 2022 и 2021 годах ежегодно происходило по одному случаю вывоза детей в Россию. СЗПРУ также отмечает, что в 2021 году ни одного ребенка в Литву не вернули, в 2022 году Литва вернула 2 детей из РФ. В прошлом году службам удалось вернуть в Литву одного ребенка.
По данным службы, международным похищением детей признаются случаи, когда один из родителей без согласия другого родителя или разрешения суда выезжает за границу и не возвращается в страну постоянного проживания ребенка.
В таких случаях другой родитель может обратиться к защитникам прав ребенка, которые выступают посредниками и помогают подготовить необходимые документы, подать их в ответственные иностранные органы и сопровождают на протяжении всего процесса, напоминает ведомство.