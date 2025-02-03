2025.02.03 11:13

Служба расследований: в деле Teltonika нет признаков преступления

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“Teltonika“
“Teltonika“
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Служба специальных расследований (ССР) не будет заниматься расследованием возможных незаконных действий политиков и бизнесменов с целью возможного воспрепятствования реализации строительного проекта высокотехнологичной компании Teltonika в Лиепкальнисе.

„После оценки всей собранной ССР информации и установленных фактических обстоятельств в возбуждении предварительного расследования (...) отказано, поскольку никаких признаков готовящихся, совершаемых или совершенных преступных деяний не установлено“, – говорится в ответе ССР для демократической фракции „Во имя Литвы“.

„Предварительное расследование должно начинаться не на основании субъективной оценки ситуации, а при наличии объективных обстоятельств, предполагающих совершение преступного деяния. Уголовный процесс является мерой исключительного характера, поэтому его необходимо начинать только при наличии серьезных оснований и состава преступного деяния“, – указывают в службе, отмечая, что никаких признаков состава преступления обнаружено не было.

Фракция демократов Сейма „Во имя Литвы“ обратилась в правоохранительные органы по поводу проекта Teltonika в середине января. Политики попросили ССР и Генеральную прокуратуру выяснить, не стали ли возможные незаконные действия бывшего правительства причиной застопорившегося строительства Teltonika в Лиепкальнисе.

Оценивая обстоятельства обращения, ССР 21 января также допросила директора компании группы Teltonika AGP Investments Арвидаса Паукштиса.

В свою очередь, в конце января Генпрокуратура сообщила, что после проверки информации о приостановлении инвестиций в размере 3,5 млрд. евро в парк высоких технологий Teltonika было принято решение об отказе от применения мер защиты общественного интереса.

В ноябре прошлого года глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.

„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.

По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.

„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.

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