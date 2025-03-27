Служба CNN представила больше информации об американских военных: о происшествии спрашивали и Трампа

В том же сообщении сказано, что военные были из пропали военные 1 бригады и 3-ей пехотной дивизии. Во время инцидента они участвовали в запланированных „тактических учениях“.

„Во время поисков транспортное средство было найдено в водоеме“, – сказано в сообщении.

В среду Командование американских сил в Европе и Африке подтвердило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88, на которой ехали пропавшие американские военные была найдена в зоне учений.

CNN ссылается на информацию Литовской армии. Сообщает, что об исчезновении военных стало известно 25 марта, в 16.45 ч. (по литовскому времени).

В среду вечером у президента США Дональда Трампа спросили, информирован ли он об исчезновении военных, он ответил: „Нет“.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в социальной сети X сообщила, что весть о пропавших военных ее очень огорчила. Она заверила, что все службы находятся в дежурном режиме и готовы оказать медицинскую помощь.

„Можете быть уверены, мы без устали продолжаем работу“, – заверила она.

Литовская армия в фейсбуке информировала, что пропавшее гусеничное транспортное средство обнаружено, спасательные работы проводят, они проходили и ночью. На месте работают литовские и американские военные, а также другие государственные ведомства и частные компании.