2025.03.27 08:00

Служба CNN представила больше информации об американских военных: о происшествии спрашивали и Трампа

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
M88 Hercules
M88 Hercules
ФОТО: Karolis Kavolelis | Scanpix

Служба CNN представила больше информации об американских военных в Пабраде. Пропавшее транспортное средство находится в водоеме.

CNN ссылается на информацию Литовской армии. Сообщает, что об исчезновении военных стало известно 25 марта, в 16.45 ч. (по литовскому времени).

В среду Командование американских сил в Европе и Африке подтвердило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88, на которой ехали пропавшие американские военные была найдена в зоне учений.

„Во время поисков транспортное средство было найдено в водоеме“, – сказано в сообщении.

Операцию по спасению проводят американские, литовские военные, гражданские службы. Поиск военных продолжается.

В том же сообщении сказано, что военные были из пропали военные 1 бригады и 3-ей пехотной дивизии. Во время инцидента они участвовали в запланированных „тактических учениях“.

В среду вечером у президента США Дональда Трампа спросили, информирован ли он об исчезновении военных, он ответил: „Нет“.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в социальной сети X сообщила, что весть о пропавших военных ее очень огорчила. Она заверила, что все службы находятся в дежурном режиме и готовы оказать медицинскую помощь.

„Можете быть уверены, мы без устали продолжаем работу“, – заверила она.

Литовская армия в фейсбуке информировала, что пропавшее гусеничное транспортное средство обнаружено, спасательные работы проводят, они проходили и ночью. На месте работают литовские и американские военные, а также другие государственные ведомства и частные компании.

„Мы не можем подтвердить состояние военных, пока они не найдены, а на данный момент они не найдены. Мы понимаем, что любую информацию в первую очередь ждут находящиеся за океаном близкие пропавших военных. Поэтому пока продолжаем интенсивные работы“, – сказано в сообщении армии.

„Место, где находится машина идентифицировано, условия там сложные, поле поиска сужено до конкретного места. Операция проходит так быстро, насколько это возможно. Мы работаем вместе с американской армией. Некоторые военные добровольно работают в две смены“, – писал командарм ЛА Р.Вайкшнорас.

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