Служба CNN представила больше информации об американских военных: о происшествии спрашивали и Трампа

CNN ссылается на информацию Литовской армии. Сообщает, что об исчезновении военных стало известно 25 марта, в 16.45 ч. (по литовскому времени).
В среду Командование американских сил в Европе и Африке подтвердило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88, на которой ехали пропавшие американские военные была найдена в зоне учений.
„Во время поисков транспортное средство было найдено в водоеме“, – сказано в сообщении.
Операцию по спасению проводят американские, литовские военные, гражданские службы. Поиск военных продолжается.
В том же сообщении сказано, что военные были из пропали военные 1 бригады и 3-ей пехотной дивизии. Во время инцидента они участвовали в запланированных „тактических учениях“.
В среду вечером у президента США Дональда Трампа спросили, информирован ли он об исчезновении военных, он ответил: „Нет“.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в социальной сети X сообщила, что весть о пропавших военных ее очень огорчила. Она заверила, что все службы находятся в дежурном режиме и готовы оказать медицинскую помощь.
„Можете быть уверены, мы без устали продолжаем работу“, – заверила она.
Литовская армия в фейсбуке информировала, что пропавшее гусеничное транспортное средство обнаружено, спасательные работы проводят, они проходили и ночью. На месте работают литовские и американские военные, а также другие государственные ведомства и частные компании.
„Мы не можем подтвердить состояние военных, пока они не найдены, а на данный момент они не найдены. Мы понимаем, что любую информацию в первую очередь ждут находящиеся за океаном близкие пропавших военных. Поэтому пока продолжаем интенсивные работы“, – сказано в сообщении армии.
„Место, где находится машина идентифицировано, условия там сложные, поле поиска сужено до конкретного места. Операция проходит так быстро, насколько это возможно. Мы работаем вместе с американской армией. Некоторые военные добровольно работают в две смены“, – писал командарм ЛА Р.Вайкшнорас.