Сквернялис: возобновление поставок российского газа было бы ошибкой и орудием шантажа

„Мне кажется, надо выучить урок, не может, как прежде, быть зависимой от ископаемого топлива такой страны, которая использует их не только в экономике, но и в политике для оказания давления. Тебе в любой момент могут перекрыть кран, что-то отключить и тому подобное“, - сказал спикер в интервью на LRT.

„Мне кажется, что все в Европе поняли - есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает в полную мощность“, – заметил он.