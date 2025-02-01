2025.02.01 07:07

Сквернялис: возобновление поставок российского газа было бы ошибкой и орудием шантажа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В странах Евросоюза возникают дискуссии на тему возобновления поставок российского газа, если между Украиной и Россией будет заключен мир. Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис считает, что это было бы большой ошибкой.

„Мне кажется, надо выучить урок, не может, как прежде, быть зависимой от ископаемого топлива такой страны, которая использует их не только в экономике, но и в политике для оказания давления. Тебе в любой момент могут перекрыть кран, что-то отключить и тому подобное“, - сказал спикер в интервью на LRT.

„Мне кажется, что все в Европе поняли - есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает в полную мощность“, – заметил он.

То, что в Брюсселе уже обсуждается возможность возобновления поставок российского газа, на этой неделе сообщало влиятельное издание Financial Times. Сообщалось, что основной мотив - более низкие цены в Европе.

В пятницу министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что Литва не склонна поддерживать такие обсуждения. Он подчеркнул, что Литва после вторжения России в Украину в 2022 году стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа. Она продолжит демонстрировать такую позицию и впредь, будет поощрять партнеров отдавать приоритет альтернативным возобновляющимся источникам энергии.

По данным Еврокомиссии, в первом полугодии 2024 г. российский газ составил 18% от всего импортируемого в ЕС газа. Это 25,4 млрд. куб. м. В первом полугодии 2023 года импорт российского газа составил 14% – всего 21,2 млрд. куб. м.

Россия опередила США и снова стала вторым после Норвегии крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Больше всего газа она поставляет Словакии, Венгрии и Австрии.

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