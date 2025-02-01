Сквернялис: возобновление поставок российского газа было бы ошибкой и орудием шантажа

„Мне кажется, надо выучить урок, не может, как прежде, быть зависимой от ископаемого топлива такой страны, которая использует их не только в экономике, но и в политике для оказания давления. Тебе в любой момент могут перекрыть кран, что-то отключить и тому подобное“, - сказал спикер в интервью на LRT.
„Мне кажется, что все в Европе поняли - есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает в полную мощность“, – заметил он.
То, что в Брюсселе уже обсуждается возможность возобновления поставок российского газа, на этой неделе сообщало влиятельное издание Financial Times. Сообщалось, что основной мотив - более низкие цены в Европе.
В пятницу министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что Литва не склонна поддерживать такие обсуждения. Он подчеркнул, что Литва после вторжения России в Украину в 2022 году стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа. Она продолжит демонстрировать такую позицию и впредь, будет поощрять партнеров отдавать приоритет альтернативным возобновляющимся источникам энергии.
По данным Еврокомиссии, в первом полугодии 2024 г. российский газ составил 18% от всего импортируемого в ЕС газа. Это 25,4 млрд. куб. м. В первом полугодии 2023 года импорт российского газа составил 14% – всего 21,2 млрд. куб. м.
Россия опередила США и снова стала вторым после Норвегии крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Больше всего газа она поставляет Словакии, Венгрии и Австрии.