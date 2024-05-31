Сквернялис возглавит список кандидатов от союза демократов "Во имя Литвы" на выборах в Сейм

"Список на выборах в Сейм возглавлю я", – заявил в пятницу С. Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas.

"Эти решения мы приняли перед всеми тремя выборами. Для достижения соответствующих целей на каждых из этих выборов, выборы в Сейм всё равно главные (...) Наше решение очень четкое", –добавил он.

Однако, как сообщалось ранее, в списке кандидатов в ЕП С. Сквернялис занимает второе место.

Выборы в Сейм пройдут в октябре этого года. Однако еще не все партии объявили лидеров своих списков.