Сквернялис: вопрос визитов фигурантов дела Foxpay в Сейм не в приоритете

„Действительно, это не приоритеты, но, возможно, кто-то поинтересуется. (...) Нигде копаться не хочу. И совершенно не вижу причин, по которым это могло бы скрываться“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме в четверг.

Политик отметил, что депутат Сейма Кястутис Вилкаускас получил ответ, что ни Е. Тринкунайте, ни В. Германас в прошлом году не посещали Сейм. А если, по его словам, СОПЛГ не хранит более старые данные, то и найти их невозможно.

„Коллега получил ответ, что за последний год не были“, – сказал политик.

„Данные хранятся в течение определенного срока. Если они хранятся только год, то их и не будет“, – добавил он.