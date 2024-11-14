Сквернялис: вопрос визитов фигурантов дела Foxpay в Сейм не в приоритете

„Действительно, это не приоритеты, но, возможно, кто-то поинтересуется. (...) Нигде копаться не хочу. И совершенно не вижу причин, по которым это могло бы скрываться“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме в четверг.
Политик отметил, что депутат Сейма Кястутис Вилкаускас получил ответ, что ни Е. Тринкунайте, ни В. Германас в прошлом году не посещали Сейм. А если, по его словам, СОПЛГ не хранит более старые данные, то и найти их невозможно.
„Коллега получил ответ, что за последний год не были“, – сказал политик.
„Данные хранятся в течение определенного срока. Если они хранятся только год, то их и не будет“, – добавил он.
ELTA напоминает, что во вторник, отвечая на запрос депутата К. Вилкаускаса, Служба охраны первых лиц государства (СОПЛГ) сообщила, что ни Ева Тринкунайте, ни Вильгельмас Германас, фигурирующие в расследовании дела о деятельности Foxpay, в прошлом году не посещали Сейм.
Однако в службе утверждают, что не могут дать ответ на вопрос, бывали ли эти граждане в парламенте ранее, поскольку данные о предыдущих визитах уже удалены.
В Службе охраны первых лиц государства отказались предоставить журналистам Delfi информацию о визитах Евы Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, фигурирующих в расследовании дела Foxpay, в Сейм.