2024.11.14 12:52

Сквернялис: вопрос визитов фигурантов дела Foxpay в Сейм не в приоритете

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

По словам лидера Союза демократов „Во имя ЛитваСаулюса Сквернялиса, претендующего на пост спикера Сейма, он не будет интересоваться вопросом, посещали ли парламент Ева Тринкунайте и Вильгельмас Германас, фигурирующие в расследовании Foxpay. Он утверждает, что не видит причин, по которым Служба охраны первых лиц государства (СОПЛГ) могла бы скрывать подобную ​​информацию.

„Действительно, это не приоритеты, но, возможно, кто-то поинтересуется. (...) Нигде копаться не хочу. И совершенно не вижу причин, по которым это могло бы скрываться“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме в четверг.

Политик отметил, что депутат Сейма Кястутис Вилкаускас получил ответ, что ни Е. Тринкунайте, ни В. Германас в прошлом году не посещали Сейм. А если, по его словам, СОПЛГ не хранит более старые данные, то и найти их невозможно.

„Коллега получил ответ, что за последний год не были“, – сказал политик.

„Данные хранятся в течение определенного срока. Если они хранятся только год, то их и не будет“, – добавил он.

ELTA напоминает, что во вторник, отвечая на запрос депутата К. Вилкаускаса, Служба охраны первых лиц государства (СОПЛГ) сообщила, что ни Ева Тринкунайте, ни Вильгельмас Германас, фигурирующие в расследовании дела о деятельности Foxpay, в прошлом году не посещали Сейм.

Однако в службе утверждают, что не могут дать ответ на вопрос, бывали ли эти граждане в парламенте ранее, поскольку данные о предыдущих визитах уже удалены.

В Службе охраны первых лиц государства отказались предоставить журналистам Delfi информацию о визитах Евы Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса, фигурирующих в расследовании дела Foxpay, в Сейм.

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