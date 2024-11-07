Сквернялис: "Во имя Литвы" не будет в одной правящей коалиции с "крестьянами"

„Нас не будет в названой вами коалиции (СДПЛ, ЛСКЗ и „Во имя Литвы“). Потому что это не соответствует ожиданиям, сформированным правлением нашей партии“, - заявил Сквернялис журналистам в четверг в Сейме, отвечая на вопрос, будет ли он работать в коалиции с „аграриями“ и социал-демократами.

„Мы придерживаемся той же позиции, что и ранее, и стоим твердо – лучшее, что может случиться с Литвой – это коалиция социал-демократов и демократов с поддержкой этой коалиции со стороны других политических сил“, - сказал он, напомнив, что правление „Во имя Литвы“ определило четкие ожидания в отношении потенциальных партнеров по коалиции.