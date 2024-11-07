2024.11.07 11:43

Сквернялис: "Во имя Литвы" не будет в одной правящей коалиции с "крестьянами"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис подчеркивает, что возглавляемая им политическая сила не будет работать в коалиции с „крестьянами“. По мнению экс-премьера, наиболее подходящее правящее большинство может состоять из победившей на выборах Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), „Во имя Литвы“ и других отдельных политиков, избранных в парламент.

„Нас не будет в названой вами коалиции (СДПЛ, ЛСКЗ и „Во имя Литвы“). Потому что это не соответствует ожиданиям, сформированным правлением нашей партии“, - заявил Сквернялис журналистам в четверг в Сейме, отвечая на вопрос, будет ли он работать в коалиции с „аграриями“ и социал-демократами.

„Мы придерживаемся той же позиции, что и ранее, и стоим твердо – лучшее, что может случиться с Литвой – это коалиция социал-демократов и демократов с поддержкой этой коалиции со стороны других политических сил“, - сказал он, напомнив, что правление „Во имя Литвы“ определило четкие ожидания в отношении потенциальных партнеров по коалиции.

„Дорогие жители Литвы, наша партия приняла решение, и это решение в переговорной группе является обязательным. И мы придерживаемся этого решения“, - добавил председатель демократов.

Политик подчеркнул, что пока не ясно, как будет выглядеть новое правящее большинство, формируемое СДПЛ. С. Сквернялис дал понять, что потенциальные партнеры недостаточно информированы о планируемых шагах социал-демократов.

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