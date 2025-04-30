Сквернялис: вижу особые связи между премьером и Жемайтайтисом

В то время как премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заступается за лидера партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, вокруг которого возникают всё новые скандалы, спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявляет, что этих партнеров по коалиции связывают „особые связи“ с самого начала формирования правящего большинства. Лидер союза демократов „Во имя Литвы“ отмечает, что в такой коалиции возглавляемая им партия как партнер отличается от социал-демократов и „неманцев“.