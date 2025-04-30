Сквернялис: вижу особые связи между премьером и Жемайтайтисом

„Я просто вижу особые связи между премьер-министром и лидером „Зари Немана“. Очень особые связи. И попросту не знаю, на чем основаны эти особые связи“, — сказал С. Сквернялис в среду в эфире радиостанции Žinių radijus.
„Это совершенно очевидно с самого начала формирования коалиции. С самого начала ее формирования“, — подчеркнул он.
„Может, просто человеческие симпатии друг к другу большие“, — размышлял политик, подчеркнув, что Г. Палуцкас всегда защищает Р. Жемайтайтиса от критики.
С. Сквернялис высказался об этом в ответ на позицию премьер-министра относительно заключения Департамента государственной безопасности (ДГБ) о Р. Жемайтайтисе. Разведка выступила против предоставления председателю „Зари Немана“ разрешения на работу с секретной информацией. В ходе проверки ДГБ установил, что отдельные качества и действия парламентария могут представлять угрозу безопасности доверенной ему конфиденциальной информации.
Со своей стороны, Г. Палуцкас подверг сомнению данную оценку ДГБ, заявив, что государство не должно „управляться справками“.
С. Сквернялис подчеркнул, что политик, занимающий пост премьер-министра, не должен создавать впечатление, что он не доверяет государственным институтам. Кроме того, политик подчеркнул, что не услышал от премьер-министра веских аргументов относительно того, почему оценку безопасности следовало бы игнорировать.
„Эти действительно труднопонимаемые мотивы. Честно говоря, я даже не слышу мотивов“, — задался вопросом С. Сквернялис.
„Снова использовать ту крылатую фразу для дискредитации государственных институтов, которую постоянно используют сторонники теории заговора, — что государство управляется справками. Ну, извините, это точно высказывания не политика такого калибра“, — не скупился на критику в адрес премьер-министра глава парламента.
На основании выводов ДГБ спикер Сейма С. Сквернялис не выдавал Р. Жемайтайтису разрешение на работу с секретной информацией. Глава парламента подписал соответствующий указ во вторник днем.
С. Сквернялис также намерен инициировать изменения в составе делегации Сейма в Парламентской ассамблее НАТО – ее членам необходимо разрешение на работу с информацией под грифом „Секретно“. По словам главы парламента, Р. Жемайтайтис не может входить в состав этой делегации, пока не получит на это разрешение.