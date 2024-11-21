Сквернялис: укрепление сотрудничества стран Балтии – ключевой приоритет

В ходе беседы со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней и главой эстонского Рийгикогу Лаури Хуссаром, С. Сквернялис также обратил внимание на вызовы в сфере безопасности и подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

„Мы должны продолжать и укреплять сотрудничество стран Балтии, парламентскую дипломатию, говорить в один голос, чтобы обеспечить безопасность региона стран Балтии и Украины, но не ограничиваться только разговорами – быть активными в выдвижении инициатив и принятии необходимых решения“, - цитируется глава парламента в пресс-релизе Сейма.