2024.11.21 10:14

Сквернялис: укрепление сотрудничества стран Балтии – ключевой приоритет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Новый спикер Сейма Саулюс Сквернялис в беседе с руководителями парламентов Латвии и Эстонии подчеркнул важность отношений Литвы с соседними странами и Балтийской восьмеркой (NB8).

В ходе беседы со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней и главой эстонского Рийгикогу Лаури Хуссаром, С. Сквернялис также обратил внимание на вызовы в сфере безопасности и подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

„Мы должны продолжать и укреплять сотрудничество стран Балтии, парламентскую дипломатию, говорить в один голос, чтобы обеспечить безопасность региона стран Балтии и Украины, но не ограничиваться только разговорами – быть активными в выдвижении инициатив и принятии необходимых решения“, - цитируется глава парламента в пресс-релизе Сейма.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе новый Сейм 2024-2028 гг. провел свое первое заседание. Политики, начавшие работу в парламенте, в четверг вечером также избрали нового спикера Сейма, им стал председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ С. Сквернялис.

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