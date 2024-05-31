Сквернялис сомневается в кандидатуре Ландсбергиса в ЕК: партнеры по коалиции не собираются его поддержать

"Что касается Габриэлюса Ландсбергиса, я все же думаю, что ему будет сложно. Мы видим, и партнеры по коалиции говорят нам, что они не собираются голосовать и поддержать председателя основной партии на такую должность, если он выдвинет свою кандидатуру", – сказал С. Сквернялис в эфире Žinių radijas, отметив, что к кандидатуре лидера консерваторов также скептически относятся и либералы.

Парламентарий считает, что против кандидатуры Г. Ландсбергиса может выступить и президент Гитанас Науседа.

"Видимо, и президент, в случае с тем же Габриэлюсом Ландсбергисом, настроен крайне скептически. Так что желание может быть одно, а возможности – совершенно другие", – заявил он.