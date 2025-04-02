Сквернялис согласен с Палуцкасом – ожидания от отношений с Тайванем не оправдались

„Я полностью согласен с премьер-министром, потому что заголовки были громкими, ожидания были завышенными. Судя по этим заголовкам и заявлениям некоторых наших коллег-политиков, большому оптимизму, сегодня у нас должно было быть где-то пять заводов по производству микросхем в Литве, исключительные условия здесь, огромный прорыв в экономическом сотрудничестве и тому подобное. Ничего этого мы не видим“, – сказал С. Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas в среду, дав понять, что не Тайвань виноват в сложившейся ситуации.