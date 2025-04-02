Сквернялис согласен с Палуцкасом – ожидания от отношений с Тайванем не оправдались

„Я полностью согласен с премьер-министром, потому что заголовки были громкими, ожидания были завышенными. Судя по этим заголовкам и заявлениям некоторых наших коллег-политиков, большому оптимизму, сегодня у нас должно было быть где-то пять заводов по производству микросхем в Литве, исключительные условия здесь, огромный прорыв в экономическом сотрудничестве и тому подобное. Ничего этого мы не видим“, – сказал С. Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas в среду, дав понять, что не Тайвань виноват в сложившейся ситуации.
„Я не могу разочароваться в Тайване и не хотел бы этого делать. Просто, видимо, наши коллеги, излучавшие этот чрезмерный оптимизм, (делали это – ELTA), пытаясь прикрыть некую авантюру во внешнеполитических вопросах, когда открываемое тайваньское представительство было названо так, как не должно было называться“, – размышлял он.
На прошлой неделе премьер-министр заявил в интервью порталу Delfi, что отношения между Литвой и Тайванем „заморожены“ и что двустороннее сотрудничество – несмотря на публичные заявления об обратном, – на практике не оправдались.
С. Сквернялис отметил, что в повестке дня правительства, возглавляемого Г. Палуцкасом, стоят усилия по нормализации отношений с Китаем, которые ухудшились после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе.
„Сейчас нормализация отношений с Китаем является вопросом в повестке дня правительства, и эти процессы действительно не обсуждаются публично, но в той или иной форме они, вероятно, имеют место“, – пояснил он.
Дискуссии об отношениях между Литвой и Китаем продолжаются уже на протяжении четырех лет. После успеха социал-демократов на осенних выборах в Сейм глава нынешнего правительства Гинтаутас Палуцкас намекнул на возможность улучшения двусторонних контактов с Пекином и возвращения посла Литвы в Китай.
Правда, вскоре позиция премьера смягчилась. В программе правительства также нет упоминаний об улучшении отношений. Напротив, документ определяет Китай как серьезный вызов для внешней политики и политики безопасности Литвы.