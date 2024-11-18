Сквернялис: слухи о слабой поддержке Палуцкаса беспочвенны

„Надеюсь, что голосов будет больше, чем есть в коалиции“, - в понедельник радио LRT сказал С. Сквернялис.

„Всегда есть люди, которые не боятся своей публичной позиции, не подчиняются слепо партийным указаниям. Многое зависит от того, как Гинтаутас Палуцкас представит себя с трибуны Сейма, как он будет общаться с фракциями, потому что этот процесс тоже придется пройти“, - пояснил глава парламента.