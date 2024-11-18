Сквернялис: слухи о слабой поддержке Палуцкаса беспочвенны

„Надеюсь, что голосов будет больше, чем есть в коалиции“, - в понедельник радио LRT сказал С. Сквернялис.
„Всегда есть люди, которые не боятся своей публичной позиции, не подчиняются слепо партийным указаниям. Многое зависит от того, как Гинтаутас Палуцкас представит себя с трибуны Сейма, как он будет общаться с фракциями, потому что этот процесс тоже придется пройти“, - пояснил глава парламента.
С. Сквернялис также опровергает существующие в коридорах парламента слухи о том, что поддержать кандидатуру Г. Палуцкаса на пост премьер-министра не собираются даже некоторые представители фракции социал-демократов. Поэтому якобы в правящую коалицию и была приглашена „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса – чтобы заручиться необходимой поддержкой для утверждения кандидатуры премьер-министра.
„Такие рассуждения есть в пространстве. Но поскольку мне приходится общаться как с Гинтаутасом Палуцкасом, так и с руководством Социал-демократической партии, эти опасения беспочвенны. Гинтаутас Палуцкас будет утвержден в качестве премьер-министра, и я сомневаюсь, что хотя бы один член фракции социал-демократов проголосует против“, - оценил слухи спикер Сейма.
ELTA напоминает, что в понедельник президент Гитанас Науседа встретится с кандидатом в премьер-министры Гинтаутасом Палуцкасом.
Уходящий премьер-министр Ингрида Шимоните после приведения к присяге нового Сейма вернула полномочия президенту. Он, в свою очередь, возложил на Кабинет министров временные обязанности до назначения нового Правительства.
Кандидатуру Г. Палуцкаса во вторник планируется внести в Сейм.
Г. Палуцкас не является первым кандидатом социал-демократов на пост главы Правительства. Первоначально на эту должность проектировали Вилию Блинкявичюте, председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Политик заверяла, что в случае успеха она возглавит Правительство. Однако после второго тура выборов в Сейм депутат Европарламента стала высказываться двусмысленно и наконец заявила, что отказывается стать премьер-министром. Президиум СДПЛ возложил эту обязанность на заместителя председателя политической силы Г. Палуцкаса.
Согласно закону, глава страны должен представить в Сейм кандидатуру премьер-министра не позднее чем в течение 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать Правительство, которое позже также утверждается главой страны.