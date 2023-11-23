Сквернялис: Сейму следует оценить, по-прежнему ли он доверяет спикеру парламента

 
ELTA
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Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Председатель оппозиционной партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что Сейму следует оценить, по-прежнему ли он доверяет спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен, возглавляющей Движение либералов, осужденное по делу "MG Baltic".

"Сейм мог бы проверить, есть ли доверие к спикеру Сейма или нет. Это очень легко сделать", - заявил журналистам в четверг С. Сквернялис.

По его словам, процедуру доверия спикеру парламента должны инициировать правящие. Ведь, подчеркнул политик, когда к власти пришли правые, они ставили высокие стандарты будущей политики.

"Я думаю, что инициировать (процедуру) должна правящая коалиция и крупнейшая партия. Они поднимали стандарты... Судя по всему, Движение либералов им уже не соответствует", - рассуждал С. Сквернялис, не исключая возможности, что эту инициативу может взять на себя сама оппозиция.

"Вероятно, так и будет. Но не будем забывать, что у одной партии оппозиции точно такие же проблемы, как и у Движения либералов", - сказал парламентарий.

Аналогично этот вопрос оценивает и староста фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в Сейме Раса Будбяргите. По ее словам, правящие сами должны решить, может ли председатель осужденной партии продолжать возглавлять парламент.

"Ответы на эти вопросы должны дать сами правящие. Они должны определиться. В правящую коалицию входит значительная часть консерваторов, которые высказались за то, чтобы руководствоваться четкими стандартами прозрачности и борьбы с коррупцией. Поэтому, мне кажется, они должны задаться вопросом, смогут ли они продолжать работать, а спикер Сейма продолжать руководить Сеймом", - заявила социал-демократ.

В среду Апелляционный суд объявил об изменении решения суда первой инстанции по так называемому делу о политической коррупции "MG Baltic".

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