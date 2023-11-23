Сквернялис: Сейму следует оценить, по-прежнему ли он доверяет спикеру парламента

"Сейм мог бы проверить, есть ли доверие к спикеру Сейма или нет. Это очень легко сделать", - заявил журналистам в четверг С. Сквернялис.

По его словам, процедуру доверия спикеру парламента должны инициировать правящие. Ведь, подчеркнул политик, когда к власти пришли правые, они ставили высокие стандарты будущей политики.

"Я думаю, что инициировать (процедуру) должна правящая коалиция и крупнейшая партия. Они поднимали стандарты... Судя по всему, Движение либералов им уже не соответствует", - рассуждал С. Сквернялис, не исключая возможности, что эту инициативу может взять на себя сама оппозиция.

"Вероятно, так и будет. Но не будем забывать, что у одной партии оппозиции точно такие же проблемы, как и у Движения либералов", - сказал парламентарий.

Аналогично этот вопрос оценивает и староста фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в Сейме Раса Будбяргите. По ее словам, правящие сами должны решить, может ли председатель осужденной партии продолжать возглавлять парламент.