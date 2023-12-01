Сквернялис: решение партии "Движение либералов" отказаться от участия в президентских выборах – неверный шаг

"Удивлен. И все же я был удивлен. (...) Конечно, выборы в Сейм – одни из главных, но не участвовать в президентской избирательной кампании, говоря, что у "Движения либералов" нет подходящего кандидата, меня удивило, честно говоря", – сказал С. Сквернялис в пятницу.
По мнению экс-премьера, решение либералов – неверное.
"Я думаю, что партия, особенно находящаяся у власти, претендующая на успех на следующих выборах, не имеет своего кандидата, говоря, что эти президентские выборы будут менее интересными. Я думаю, они как раз будут очень интересными, очень красочными и, судя по всему, у нас будет и уже есть много сильных кандидатов. Поэтому не участвовать для политической партии, я считаю, неверный шаг", – сказал С. Сквернялис.
"Но "Движение либералов" решило, видимо, вложить свои финансовые и человеческие ресурсы в Европарламент, потому что некоторым очень хочется уехать в Брюссель и завершить политическую карьеру", – добавил демократ.
Правление "Движения либералов" на своем заседании во вторник вечером решило предложить партии не участвовать в президентских выборах следующего года.
По мнению либералов, внимание будет сосредоточено на выборах в Сейм и Европарламент.