Сквернялис о решении США ограничить экспорт чипов в Литву: это свидетельствует о провале ценностной внешней политики

„Это вызывает удивление. Мы демонстрировали такую ​​теплую непосредственную дружбу, но, как видим, ни завод по производству микросхем здесь появился, ни мы попали в число тех стран, которых отнесли к исключениям как дружественные страны“, – сказал Сквернялис в среду в новостях Tv3.

„Мы видим, что это было скорее больше предназначено для политической риторики и для того, чтобы кто-то, возможно, ту или другую медаль нацепил как политик“, – размышлял он.