Сквернялис о решении США ограничить экспорт чипов в Литву: это свидетельствует о провале ценностной внешней политики

„Это вызывает удивление. Мы демонстрировали такую теплую непосредственную дружбу, но, как видим, ни завод по производству микросхем здесь появился, ни мы попали в число тех стран, которых отнесли к исключениям как дружественные страны“, – сказал Сквернялис в среду в новостях Tv3.
„Мы видим, что это было скорее больше предназначено для политической риторики и для того, чтобы кто-то, возможно, ту или другую медаль нацепил как политик“, – размышлял он.
Что касается дискуссии о том, что, ограничивая экспорт ИИ-чипов, США стремятся обезопасить себя, чтобы эти технологии не дошли до Китая или России, спикер Сейма утверждает, что это неправда. По его словам, литовские службы безопасности успешно предотвращают разведывательную деятельность этих стран на территории страны.
„Наши действия, которые предприняло государство, действия Департамента госбезопасности, очень сильно затруднили работу разведок враждебных стран здесь, в стране. Это неправда, если так написано“, – пояснил он.
США ограничат экспорт чипов, чтобы сохранить лидерство в гонке ИИ
Портал 15min.lt сообщает, что администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила о новых ограничениях, направленных на сохранение лидерства Америки в гонке в области искусственного интеллекта.
Поэтому, как поясняет портал, чтобы обезопасить себя от проникновения самых передовых технологий в Китай или Россию, США ограничат экспорт чипов, используемых для разработки искусственного интеллекта.
По данным портала, исключение будет применяться только к 18 ближайшим партнерам США, таким как Германия, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия, Франция, Ирландия, Италия и несколько другие. Всего в список союзников США вошли 10 стран-членов Европейского союза (ЕС), а 17 – нет.
Однако, по данным портала, ни Литвы, ни других стран Балтии, ни Польши в этом списке нет.