Сквернялис: необходимо обеспечить стабильность мощностей по производству вооружения в Литве

"У нас действительно есть все возможности производить (беспилотники) самостоятельно, у нас есть технологии, специалисты и производственные мощности. Просто это должно быть устойчивое решение, дроны производятся не только для себя, но, возможно, и предлагаются на экспорт", - в пятницу сказал Сквернялис в интервью Žinių radijas.

"Нужно сказать бизнесу, что эти мощности понадобятся в ближайшие 10-20 лет, чтобы они их стабильно развивали. И мы можем стать страной, производящей перспективные технологии", - подчеркнул он.

Политик также отметил, что в Литве можно расширить производство боеприпасов и "умных оборонных технологий".