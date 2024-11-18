Сквернялис не исключает: Жемайтайтис может стать вице-спикером Сейма Литвы

„Предусмотрено, что должности двух вице-председателей принадлежат политической партии „Заря Немана“. Фамилии в соглашении не предусмотрены. Если случится так, что существующие сейчас правовые проблемы будут решены, то такой вариант нельзя исключать“, - рассказал С. Сквернялис телевидению LRT о возможности того, что Р. Жемайтайтис станет одним из заместителей председателя Сейма.
„Сегодня мы видим, что судебный процесс еще продолжается и процессуальное решение относительно проведения досудебного расследования еще не принято. (...) Эти процессы должны закончиться, тогда можно будет говорить. Эта должность (вице-председателя – ELTA) не занята, она будет зарезервирована за политической партией Заря Немана“, - сказал политик.
На состоявшемся на прошлой неделе первом заседании нового Сейма парламент утвердил кандидатуры шести заместителей председателя Сейма. На эти должности решено назначить членов фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Юозаса Олекаса, Расу Будбяргите, Оринту Лейпуте, представителя партии „Заря Немана“ Агне Ширинскене, представителя консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене и председателя Движения либералов Викторию Чмилите-Нильсен.
Новый Сейм созыва 2024-2028 гг. в четверг собрался на свое первое заседание. Политики, начавшие работу в парламенте, в четверг вечером также избрали нового спикера Сейма – им стал председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.