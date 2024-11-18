Сквернялис не исключает: Жемайтайтис может стать вице-спикером Сейма Литвы

„Предусмотрено, что должности двух вице-председателей принадлежат политической партии „Заря Немана“. Фамилии в соглашении не предусмотрены. Если случится так, что существующие сейчас правовые проблемы будут решены, то такой вариант нельзя исключать“, - рассказал С. Сквернялис телевидению LRT о возможности того, что Р. Жемайтайтис станет одним из заместителей председателя Сейма.