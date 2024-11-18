2024.11.18 09:08

Сквернялис не исключает: Жемайтайтис может стать вице-спикером Сейма Литвы

 
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Избранный новым спикером Сейма Саулюс Сквернялис не исключает, что кандидатом на пост вице-спикера парламента Литвы может быть выдвинут Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший Конституцию своими антисемитскими высказываниями. По его словам, такое решение возможно, если лидер „Зари Немана“ решит свои юридические проблемы.

„Предусмотрено, что должности двух вице-председателей принадлежат политической партии „Заря Немана“. Фамилии в соглашении не предусмотрены. Если случится так, что существующие сейчас правовые проблемы будут решены, то такой вариант нельзя исключать“, - рассказал С. Сквернялис телевидению LRT о возможности того, что Р. Жемайтайтис станет одним из заместителей председателя Сейма.

„Сегодня мы видим, что судебный процесс еще продолжается и процессуальное решение относительно проведения досудебного расследования еще не принято. (...) Эти процессы должны закончиться, тогда можно будет говорить. Эта должность (вице-председателя – ELTA) не занята, она будет зарезервирована за политической партией Заря Немана“, - сказал политик.

На состоявшемся на прошлой неделе первом заседании нового Сейма парламент утвердил кандидатуры шести заместителей председателя Сейма. На эти должности решено назначить членов фракции Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Юозаса Олекаса, Расу Будбяргите, Оринту Лейпуте, представителя партии „Заря Немана“ Агне Ширинскене, представителя консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене и председателя Движения либералов Викторию Чмилите-Нильсен.

Новый Сейм созыва 2024-2028 гг. в четверг собрался на свое первое заседание. Политики, начавшие работу в парламенте, в четверг вечером также избрали нового спикера Сейма – им стал председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.

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