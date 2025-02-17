Сквернялис: Литва рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если это станет необходимым

„Я думаю, что сегодня еще слишком рано об этом говорить, да и не о чем говорить. Мы пока не знаем, в каком формате будут происходить переговоры и какого мира планируется достичь, потому что мы видим очень разные заявления – от капитулянтских настроений до поиска справедливой формулы мира“, - заявил С. Сквернялис журналистам в понедельник после встречи с лидером страны и премьер-министром в Офисе президента.