2025.02.17 17:12

Сквернялис: Литва рассмотрит возможность отправки войск в Украину, если это станет необходимым

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Премьер-министр Великобритании упомянул, что Лондон готов направить войска в Украину для поддержания мира, в свою очередь спикер Сейма Саулюс Сквернялис утверждает, что пока рано об этом спрашивать. Однако глава парламента отмечает, что, если в ходе переговоров возникнет такая необходимость, Литва рассмотрит такую возможность.

„Я думаю, что сегодня еще слишком рано об этом говорить, да и не о чем говорить. Мы пока не знаем, в каком формате будут происходить переговоры и какого мира планируется достичь, потому что мы видим очень разные заявления – от капитулянтских настроений до поиска справедливой формулы мира“, - заявил С. Сквернялис журналистам в понедельник после встречи с лидером страны и премьер-министром в Офисе президента.

„Я думаю, что пока еще слишком рано об этом говорить. (...) Я надеюсь, что интересы Украины будут представлены должным образом и что Украина сама сделает это на переговорах. Возникнет ли такая необходимость? Если возникнет такая потребность, я думаю, в Литве ее рассмотрят. Сейчас нет смысла об этом говорить“, - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить войска в Украину для поддержания мира. Такая возможность также поднималась в преддверии встречи европейских лидеров, запланированной на понедельник в Париже, где будут обсуждаться планы президента США Дональда Трампа „очень скоро“ начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине, оставляя Киев и Европу в стороне.

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