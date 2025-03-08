Сквернялис: коалиция с „Зарей Немана“ была ошибкой

„Сегодня я могу лишь повторить слова президента – это была ошибка. Очевидно, что это была ошибка. Проблемы, которые были перед заключением коалиции, только усугубляются. Несмотря ан то, что правящее большинство не приняло ни одного решения“, – сказал он.
„Три месяца унижения государства, дискредитации обороны, президента, основных направлений внешней политики – это недопустимо“, – подчеркнул он.
Были ли другие варианты коалиции? Сквернялис убежден, что – да.
„Мы своим партнерам предлагали как минимум три варианта, но, быть может, идеологически для соцдемов коалиция с Движением либералов была сложной. Но и без либералов были два варианта солидной коалиции“, – сказал он, заметив, что партия была готова и к работе в оппозиции.
Сквернялис сказал, что сейчас его партия будет решать, что делать с правящей коалицией и оставаться ли ее частью.
„Что будет дальше? Я не знаю. Сегодня мы выберем новое правление, новые органы управления партией и будем говорить, что делать дальше, насколько мы можем терпимо к этому относиться, насколько нам это удобно“, – сказла он.
Сквернялис подчеркнул, что коалиция с „Зарей Немана“ не была его единоличным решением, его приняло правление партии.
„Решение принимал не лидер, а правление, по сути было общее соглашение правления <...>. Видимо тогда, как правление, так и я – не буду скрывать, могу это повторить снова – думал, что ответственность, когда партия будет у власти, изменит риторику. Выборы закончились. Но, к сожалению, ничто не изменилось“, – сожалел политик.
Он заверил, что о составе коалиции его партия будет говорить и говорит с партнерами социал-демократами. Но Сквернялис также призвал отделения партии уже сейчас обсудить вопрос, стоит ли их партии оставаться в коалиции.
„Мы не та часть коалиции, которая ее формировала. В первую очередь, вопрос будущего коалиции зависит от социал-демократов. Мы об этом постоянно говорим, и, видимо, будем говорить в ближайшей перспективе“, – сказал политик.
В субботу премьер-министр Гинтаутас Палуцкас на вопрос о возможном изменении состава коалиции ответил, что перемены не планируют.
А если демократический союз „Во имя Литвы“ покинет коалицию?
„Они, видимо, могут решать, оставаться в коалиции или нет. Если уйдут, будет одно решение, если останутся - будем сотрудничать дальше“, – сказал Палуцкас.
Сквернялис же дал понять, что Палуцкас уступает Жемайтайтису, погрязающему в новые перипетии.
„Надо искать ответ, почему. Ответить, скорее всего, может только сам премьер“, – сказал он, отвечая на вопрос, почему Палуцкас идет на уступки Жемайтайтису.
Он считает, что Палуцкас не видит проблем в поведении Жемайтайтиса.
„Премьер не видит в этом никакой проблемы“, – сказал он.
Напомним, что во время формирования коалиции демократический союз „забраковал“ возможность коалиции с „крестьянами“.
Delfi напоминает, что Сквернялис возглавляет демократический союз „Во имя Литвы“ с момента его учреждения. У партии есть 15 членов в парламенте.