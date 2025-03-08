Сквернялис: коалиция с „Зарей Немана“ была ошибкой

„Мы своим партнерам предлагали как минимум три варианта, но, быть может, идеологически для соцдемов коалиция с Движением либералов была сложной. Но и без либералов были два варианта солидной коалиции“, – сказал он, заметив, что партия была готова и к работе в оппозиции.

Были ли другие варианты коалиции? Сквернялис убежден, что – да.

„Сегодня я могу лишь повторить слова президента – это была ошибка. Очевидно, что это была ошибка. Проблемы, которые были перед заключением коалиции, только усугубляются. Несмотря ан то, что правящее большинство не приняло ни одного решения“, – сказал он.

Сквернялис сказал, что сейчас его партия будет решать, что делать с правящей коалицией и оставаться ли ее частью.

„Что будет дальше? Я не знаю. Сегодня мы выберем новое правление, новые органы управления партией и будем говорить, что делать дальше, насколько мы можем терпимо к этому относиться, насколько нам это удобно“, – сказла он.

Сквернялис подчеркнул, что коалиция с „Зарей Немана“ не была его единоличным решением, его приняло правление партии.