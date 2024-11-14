2024.11.14 16:50

Сквернялис избран спикером Сейма: обещает работать над укреплением доверия и общностью в парламенте

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Приведенный к присяге парламент в ходе тайного голосования избрал лидера демократов „Во имя ЛитвыСаулюса Сквернялиса спикером Сейма.

За проголосовали 107, против – 19, воздержались 10 депутатов. Один бюллетень был испорчен.

В ходе заседания кандидат утверждал, что, став спикером Сейма, он в течение следующего срока приложит усилия, чтобы доверие к нему росло. Лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ считает, что будущий спикер Сейма должен быть не руководителем, а представителем каждого парламентария, основывая свою работу на общности.

„Я вижу спикера Сейма не как главу Сейма, а представителя, который слышит каждого из вас, руководствуется в своей работе общностью, а не личностями“, - сказал он, обращаясь к новому Сейму с трибуны.

С. Сквернялис был выдвинут на пост спикера Сейма правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), „Заря Немана“ и Союз демократов „Во имя Литвы“.

Парламент принимает решение о назначении спикера Сейма тайным голосованием.

ELTA напоминает, что новый Сейм 2024-2028 годов в четверг собрался на свое первое заседание.

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