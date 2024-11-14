Сквернялис избран спикером Сейма: обещает работать над укреплением доверия и общностью в парламенте

За проголосовали 107, против – 19, воздержались 10 депутатов. Один бюллетень был испорчен.

В ходе заседания кандидат утверждал, что, став спикером Сейма, он в течение следующего срока приложит усилия, чтобы доверие к нему росло. Лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ считает, что будущий спикер Сейма должен быть не руководителем, а представителем каждого парламентария, основывая свою работу на общности.

„Я вижу спикера Сейма не как главу Сейма, а представителя, который слышит каждого из вас, руководствуется в своей работе общностью, а не личностями“, - сказал он, обращаясь к новому Сейму с трибуны.