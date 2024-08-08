Сколько стоит организация выборов президента, Европарламента и референдума?

По данным ГИК, на зарплату работникам было выделено 25,9 млн евро. Еще 15,7 тыс. было использовано на взносы социального страхования – сумму социальных отчислений, уплачиваемую работодателем.

Почти 3,5 млн евро было выделено на печать избирательных документов, изготовление специальных голограмм, используемых при досрочном голосовании, пломб для избирательных урн, а также приобретение специальных инструментов, которые помогают проголосовать избирателям с ограниченными возможностями.

На приобретение товаров и услуг информационных технологий было потрачено почти 1,3 млн евро.