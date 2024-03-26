Скандальные выводы комиссии: президент Науседа нарушил присягу, поскольку не дал показания; глава ДГБ помогал ему

Комиссия готовила эти выводы несколько месяцев и представила их 26 марта. По данным комиссии Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию (данные разведки и контрразведки) об окружении Науседы, который намеревался участвовать в выборах – членов команды, штаба, спонсорах.
Утверждается, что комиссия не смогла получить данные и проверить информацию о том, что в 2018-2019 гг Яунишкис или ДГБ собирали данные обо всех кандидатах президентских выборов 2019 г. и их окружении.
Комиссия указала, что есть данные о том, что Яунишкис помогал Науседе, собирая информацию об окружении кандидата.
По данным комиссии, директору ДГБ была передана информация о том, что связи окружения десятков людей представляли и до сих пор представляют риск (их деятельность, связи, представляют угрозу нацбезопасности и интересам страны).
Комиссия считает, что собранная Яунишкисом информация незаконно могла быть передана лицам, которые на тот момент не могли с ней ознакомиться, включая кандидата в президенты Науседу.
"Комиссия собрала доказательства (...), которые позволяют констатировать, что Яунишкису информацию об окружении гражданина Науседы мог предоставить лишь сам Науседа или человек, действовавший по его распоряжению", – сказано в выводах.
Комиссия указала, что Яунишкис не раскрыл источник информации об окружении Науседы.
Комиссия выясняла, какое влияние на Науседу могли иметь люди, связанные с бизнесом по перевозке белорусских удобрений. Этот вопрос подняли, поскольку президентская служба ранее предлагала исключить из санкционного списка белорусские удобрения.
Констатировали, что в 2019 г. в штаб Науседы приходили и с членами штаба встречались лица, напрямую связанные с белорусскими удобрениями.
Более того: комиссия выяснила, что работники канцелярии президента Науседы, занимавшие высокие посты, не только встречались с этими предпринимателями, но и скрывали эту информацию от комиссии. Комиссия по этой причине намерена обращаться в прокуратуру (по словам членов комиссии, есть признаки нарушения 2 ч. 235 ст. УК ЛР - ответственность за дачу ложных показаний).
Комиссия констатировала, что связи с этими предпринимателями сделали Науседу уязвимым. "Комиссия получила данные, что некоторые лица, связанные с белорусскими удобрениями, пытались стать или стали главами важных госучреждений и советниками президента", – сказано в выводах.
В этой истории упоминается и глава Службы спецрасследований (ССР) Линас Пярнавас.
Комиссия констатировала, что он мешал расследованию, когда отказался представить комиссии информацию, собранную криминальной разведкой ССР.
"Глава ССР Пярнавас отказался передать комиссии запрашиваемую информацию криминальной разведки, тем самым он злоупотреблял своим положением (...)", – сказано в выводах. adoje.