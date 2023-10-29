"Skaidrinam": некоторые депутаты Пасвальского районного совета потратили на топливо по 14 тыс. евро

"Поэтому наиболее реальные подозрения, что первое место среди ездоков Малинаускас занял, ведя дела своего бизнеса за деньги жителей Пасвалиса в Латвии", – говорится в публикации.

"Политик представлялся представителем ЗАО Pavėsinės в Латвии, руководителем латвийской компании Malinauskas ir Co, а также директором ЗАО Kamtas с указанным в Реквизитах латвийским номером телефона. Компания Kamtas владеет двумя автомобилями, и оба работают на дизеле", – сообщает Skaidrinam.

Однако при изучении чеков выясняется, что за счет средств, выделяемых на деятельность депутата муниципального совета, политик компенсировал поездки, связанные со его личным бизнесом.

Проведенное расследование показывает, что за этот период политик потратил на топливо 13,6 тыс. евро, выделяемых на деятельность депутата муниципального совета, однако чужими картами он не пользовался.

Как показало расследование Skaidrinam, больше всего муниципальных средств на топливо за период 2019-2022 гг. потратил член партии труда Игорис Малинаускас.

Другой депутат Пасвальского муниципального совета – консерватор Антанас Судавичюс – взял в привычку заправляться на заправке EMSI, расположенной на трассе Паневежис–Рига.

Утверждается, что на топливо политик потратил 13,4 тыс. евро и представили чеки с 37 различными дисконтными картами. В ходе проведенного расследования также было замечено, что политик заправлялся топливом у того же самого кассира Витаутаса несколько раз в час.

"Видя подобные совпадения, возникает явное подозрение, что политик договорился с АЗС и/или ее оператором, и ему просто массово передавались чужие топливные чеки, таким образом недобросовестно присваивались народные деньги", – говорится в тексте.

Еще один депутат муниципального совета, "трудовик" Римантас Жельвис также заправлялся топливом на той же заправке EMSI, где тот же кассир Витаутас выбивал ему чеки. За время пребывания в должности Р. Жельвис потратил на топливо 13,1 тыс. евро и представил чеки с 64 различными дисконтными картами.